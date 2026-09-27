Confartigianato Calabria mette a confronto due analisi: il divario delle bollette elettriche delle imprese rispetto alla media europea e l’aumento della spesa domestica per luce e gas

In Calabria le micro e piccole imprese hanno sostenuto 81 milioni di euro di extracosti per l’elettricità rispetto alla media europea. Le famiglie, intanto, hanno affrontato un aumento stimato di 41 milioni di euro nella spesa per luce, gas e altri combustibili domestici nell’arco di sei mesi. Sono i due dati regionali che emergono dalle analisi dell’Ufficio studi di Confartigianato e che, letti insieme, mostrano quanto il costo dell’energia incida sia su chi produce sia su chi deve far quadrare i conti di casa.

Le cifre descrivono fenomeni e periodi diversi: gli 81 milioni misurano, per il 2025, il maggiore costo dell’elettricità pagato dalle micro e piccole imprese calabresi rispetto ai prezzi medi dell’Unione europea; i 41 milioni stimano invece l’aggravio per le famiglie legato ai rincari registrati tra febbraio e agosto 2026. Non costituiscono dunque un’unica voce di spesa, ma indicano due pressioni che si scaricano sul tessuto economico e sociale della regione.

Nel dettaglio provinciale dell’extracosto elettrico delle imprese, Cosenza registra 29 milioni di euro, Reggio Calabria 22 milioni, Catanzaro 15 milioni, mentre Crotone e Vibo Valentia si attestano entrambe a 7 milioni. Si tratta del divario stimato rispetto a quanto le stesse attività avrebbero pagato ai prezzi medi europei: un costo che pesa sui bilanci delle aziende e sulle risorse disponibili per acquistare attrezzature, innovare e programmare nuovi investimenti.

Il problema riguarda l’intero Paese. Secondo Confartigianato, le micro e piccole imprese italiane pagano l’elettricità 3,7 miliardi di euro in più rispetto alla media UE. Il prezzo rilevato per questa fascia di aziende è di 25,99 centesimi al kilowattora, contro i 22,04 centesimi della media europea: una differenza del 17,9%. A incidere è anche il prelievo fiscale e parafiscale in bolletta, superiore del 47,4% alla media UE. Per le imprese con consumi inferiori a 20 MWh, il divario di questa componente sale al 75,5%.

Sul fronte delle famiglie calabresi, l’analisi quantifica in 41 milioni di euro la maggiore spesa per elettricità, gas e altri combustibili domestici. Nello stesso periodo, i prezzi di queste voci sono cresciuti in Calabria dell’8,8%. Il dato regionale si inserisce in un aumento stimato in 1,78 miliardi di euro per le famiglie italiane, a fronte di una crescita media dei prezzi energetici dell’11,4%.

Per i territori calabresi in cui sono disponibili i dati provinciali sui prezzi al consumo, l’aggravio stimato per le famiglie è di 14 milioni di euro a Cosenza, 12 milioni a Reggio Calabria e 8 milioni a Catanzaro. Le rispettive variazioni dei prezzi dell’energia sono del 7,8%, 9,4% e 9,7%. La tabella provinciale utilizzata per questa stima riguarda 78 territori italiani e non riporta un dato distinto per Crotone e Vibo Valentia: l’assenza dalla tabella non significa che le famiglie di quelle province non abbiano subito rincari.

«Questi numeri ci dicono che l’energia è diventata una questione centrale per la tenuta economica della Calabria – dichiara il presidente regionale di Confartigianato Calabria, Salvatore Ascioti –. Per una piccola impresa, una bolletta più alta significa meno risorse da destinare ai macchinari, all’innovazione e al lavoro. Per una famiglia significa dover sottrarre denaro ad altre necessità. Quando queste due difficoltà si sommano nella vita quotidiana dei territori, ne risentono anche i consumi e le prospettive delle attività locali».

«Chiediamo interventi che riducano il divario con gli altri Paesi europei e riequilibrino il peso di imposte e oneri sulle bollette delle piccole imprese – prosegue Ascioti –. Occorre dare alle aziende condizioni più eque per competere e alle famiglie maggiore certezza sui costi. In Calabria, dove tante attività hanno dimensioni ridotte, il prezzo dell’energia non può continuare a limitare la capacità di investire e crescere».