Cresce la complessità della cura oncologica: diagnosi sempre più precoci, terapie innovative, aumento della sopravvivenza e cronicizzazione richiedono risposte sempre più integrate. In questo contesto, la Società Italiana di Psico-Oncologia (SIPO) presieduta a livello nazionale dalla dottoressa Angela Piattelli, ribadisce la necessità che la Psico-Oncologia sia una disciplina specialistica, basata su formazione strutturata e riconosciuta, con presenza stabile di psico-oncologi nei team multidisciplinari.

Lo fa presentando in occasione della X Giornata Nazionale della Psico-Oncologia, un evento organizzato dalla Sezione Calabria guidata dalla dottoressa Maria Domenica Iuvaro, in programma domani 28 settembre 2026 presso il Distretto Sanitario Cosenza-Savuto (ASP Cosenza), un momento di confronto e crescita culturale dedicato alla valorizzazione della formazione specialistica e al ruolo dello psico-oncologo all’interno delle reti oncologiche del territorio calabrese.

La giornata metterà al centro un percorso formativo progressivo, continuo e “orientato al futuro”, con competenze evidence-based e una visione bio-psico-socio-digitale, includendo la gestione di situazioni ad alta complessità: comunicazione della diagnosi, distress psicologico, recidiva e progressione, cure palliative e fine vita, lutto e bisogni dei caregiver, oltre alla prevenzione dello stress lavorativo degli operatori. Il programma prevede una tavola rotonda e una sezione dedicata alla “Parola ai pazienti”, con il coinvolgimento di istituzioni, professioni sanitarie, ordini professionali e società scientifiche.