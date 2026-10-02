L’assessore regionale all’Agricoltura ha incontrato stamattina i manifestanti dopo che nei giorni scorsi era stato a Pizzo. Tra le richieste anche quella di interagire con il Governo per chiedere «prezzi più giusti per i produttori primari e minimi garantiti»

L'assessore regionale all'Agricoltura Gianluca Gallo, ha incontrato stamani gli agricoltori che stanno attuando un presidio a Spezzano Albanese, dopo che nei giorni scorsi era stato a Pizzo.

Un colloquio nel corso del quale, ha riferito Gallo, gli agricoltori «hanno chiesto degli aiuti rispetto ai quali noi cercheremo di dare risposte concrete o con misure regionali o, se autorizzati, ad utilizzare risorse che la Commissione europea ci dà per il Complemento sviluppo Rurale 23/27».

«Accanto a questo però - ha aggiunto l'assessore - mi hanno chiesto di intervenire, di interagire con il governo perché i problemi che loro ritengono siano più stringenti sono quelli dell'importazione di prodotti da altri Paesi a prezzi più bassi. Paesi nei quali c'è un costo del lavoro più basso, nei quali non si rispettano le norme di natura etica e ci sono regole meno stringenti per quanto attiene l'utilizzazione di medicinali, fertilizzanti e quindi per forza i costi sono più bassi, con meno controlli, meno rigidità».

«Mi hanno detto anche - ha concluso Gallo - di chiedere al governo un'interazione con la grande distribuzione organizzata, perché, per esempio, un chilo di pesche viene venduto dal primario a 40-50 centesimi e poi arriva alla grande distribuzione organizzata, al consumatore finale, a circa 4 euro. Quindi c'è bisogno di prezzi più giusti per i produttori primari e prezzi minimi garantiti».