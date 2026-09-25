Le due squadre a punteggio pieno affrontano Trebisacce e Sersale. Riflettori anche su Palmese-Soverato e Paolana-Gioiosa Ionica. Il programma

Neanche il tempo di smaltire le fatiche degli ottavi di finale di Coppa Italia Dilettanti, disputati mercoledì scorso, che per l'Eccellenza è già tempo di riallacciarsi gli scarpini. Il weekend alle porte propone la terza giornata di un campionato ancora ai primi battiti, ma già capace di regalare ritmi elevati e indicazioni stuzzicanti. Le gerarchie sono inevitabilmente sottili in questa primissima alba di stagione, ma la classifica inizia a tracciare i primi solchi.

Vetta a punteggio pieno per Dbr Luzzi e Deliese

A guardare tutti dall'alto a quota sei punti ci sono Dbr Luzzi e Deliese, ovvero i campioni in carica e i finalisti dell'ultima Coppa Italia. Per entrambe le battistrada, tuttavia, la domenica riserva ostacoli tutt'altro che agevoli.

La Dbr Luzzi di mister Magarò punta al tris di successi consecutivi, ma per farlo dovrà superare l'esame del derby cosentino contro il Trebisacce. I "delfini" di mister Malucchi arrivano alla sfida feriti nell'orgoglio dopo la clamorosa rimonta incassata a Gioiosa e cercheranno il riscatto immediato.

Azione fuori casa invece per la Deliese, attesa sul campo del Sersale per un incrocio tra neopromosse dagli umori diametralmente opposti. Se i reggini viaggiano sulle ali dell'entusiasmo, i Lupi giallorossi sono ancora a secco di vittorie e devono smaltire la pesante cinquina incassata sette giorni fa. Un match speciale anche per mister Andrea Parentela, pronto a sfidare il suo passato.

Il gruppo inseguitori e le sfide di riscatto

Alle spalle del duo di testa spingono Palmese e Paolana, entrambe a quota quattro punti. Per i neroverdi, reduci dal turno di Coppa, l'impegno casalingo contro la Sc Soverato presenta le incognite tipiche di una sfida da "tripla", tra due rose dotate di ottima qualità collettiva. La Paolana attende tra le mura amiche dello stadio "Tarsitano" un Gioiosa Ionica galvanizzato: la formazione di mister Tonino Figliomeni arriva alla trasferta con il morale alle stelle dopo essere stata capace di ribaltare il Trebisacce da 0-2 a 3-2.

Le altre sfide

In cerca di conferme c'è la Reggioravagnese, fresca del primo successo stagionale e attesa dallo scontro interno contro un Brancaleone ancora a caccia della prima vittoria e per questo avversario quanto mai spigoloso. Vuole voltare pagina la Rossanese di mister Aloisi dopo la battuta d'arresto di Delianuova: sulla sua strada troverà una Virtus Rosarno in fase di rodaggio ma affamata di punti.

Punti pesanti in palio tra Morrone e Pro Pellaro, appuntamento che ha il sapore del vero e proprio riscatto per due compagini uscite sconfitte dall'ultimo turno di campionato. A chiudere il programma sarà la sfida tra Soriano Fabrizia e Isola Capo Rizzuto: per gli ospiti, rallentati dalla penalizzazione e da un avvio di stagione condizionato dalle difficoltà, la classifica impone già di correre ai ripari.

Le partite

Dbr Luzzi-Trebisacce

Palmese-Sc Soverato

Paolana-Gioiosa Ionica

Morrone-Pro Pellaro

Reggioravagnese-Brancaleone

Rossanese-Virtus Rosarno

Sersale-Deliese

Soriano Fabrizia-Isola CR