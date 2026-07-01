Al centro dell’incontro innovazione, lavoro e sviluppo. Fra i partecipanti il presidente nazionale di Confapi, Cristian Camisa, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Luigi Sbarra e l’editore del network LaC Domenico Maduli

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Le piccole e medie imprese del Mezzogiorno si danno appuntamento il prossimo 3 luglio all’Università della Calabria per la prima edizione del forum “PMI: Sud, Italia ed Europa alla sfida del futuro”, promosso da Confapi. Un’iniziativa che punta a mettere al centro il ruolo strategico delle imprese meridionali come motore della crescita economica nazionale e protagonista delle nuove sfide europee.

L’obiettivo del Forum è chiaro: costruire una visione condivisa di un Mezzogiorno più competitivo, innovativo e integrato nei mercati internazionali, valorizzando il contributo delle PMI allo sviluppo dell’Italia e dell’Europa.

L’evento riunirà rappresentanti delle istituzioni, del mondo produttivo, dell’università e delle principali organizzazioni economiche. Tra gli ospiti più attesi figurano il presidente nazionale di Confapi, Cristian Camisa, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Luigi Sbarra, il presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro Rosario De Luca, il consigliere economico della Presidenza del Consiglio Renato Loiero e l’editore del network LaC, Domenico Maduli, che terrà un intervento su informazione e intelligenza artificiale.

Particolarmente significativa sarà anche la presenza dei presidenti delle Confapi territoriali del Mezzogiorno, chiamati a rappresentare la voce delle imprese del Sud e a contribuire alla definizione di una strategia comune per la crescita dell’intero sistema produttivo meridionale.

I lavori, che si svilupperanno per l’intera giornata presso l’Unical, ruoteranno verso alcuni dei temi più attuali per il futuro delle imprese: intelligenza artificiale e competitività, innovazione tecnologica, transizione energetica, sostenibilità, lavoro, welfare, capitale umano, politiche industriali e opportunità offerte dalla ZES Unica del Mezzogiorno. Ampio spazio sarà riservato anche all’internazionalizzazione, con il contributo di SIMEST e ICE, per approfondire gli strumenti a disposizione delle aziende che intendono rafforzare la propria presenza sui mercati esteri.

A conclusione della giornata sarà presentato il Libro Bianco per la competitività e lo sviluppo delle PMI, curato dal senatore Paolo Naccarato, che raccoglierà analisi e proposte emerse durante il Forum con l’obiettivo di offrire un contributo concreto alle future politiche di sviluppo del Mezzogiorno.

Il forum si propone così come un importante momento di confronto e di proposta, con l’ambizione di rafforzare il ruolo delle piccole e medie imprese come leva fondamentale per la crescita del Sud e per la competitività dell’Italia nel contesto europeo.