L’Argentina rappresenta infatti un partner chiave per l’Italia e per la Regione Calabria, grazie a profonde radici storiche condivise e a significative opportunità di crescita bilaterale

Si è svolta a Montalto Uffugo, presso l’Azienda Speciale Promocosenza, ente strumentale della Camera di Commercio di Cosenza, un importante incontro commerciale con una delegazione di imprenditori argentini, finalizzato a rafforzare i legami economici e culturali tra la Calabria e l’Argentina. L’iniziativa, fortemente voluta dal nostro commissario cittadino Marco Pignataro, si inserisce in un quadro strategico di internazionalizzazione delle imprese calabresi e di promozione di partenariati duraturi con uno dei mercati più promettenti dell’America Latina.

L’Argentina rappresenta infatti un partner chiave per l’Italia e per la Regione Calabria, grazie a profonde radici storiche condivise e a significative opportunità di crescita bilaterale. ￼ La delegazione argentina, composta da Veronica Iesu (consulente commerciale), Francesca Marisa Constatino (Vice Console Onorario d’Italia) e Monica Reyes (imprenditrice), ha presentato le proprie realtà aziendali, esplorando concrete possibilità di collaborazione in settori complementari come l’agroalimentare, la meccanica, l’innovazione tecnologica, l’energia e il turismo delle radici.

I legami tra Calabria e Argentina affondano le radici nelle grandi ondate migratorie di fine Ottocento e Novecento, quando migliaia di calabresi contribuirono allo sviluppo del Paese sudamericano. Oggi, milioni di argentini vantano origini italiane, con una presenza significativa di discendenti calabresi. Questo patrimonio umano e culturale rappresenta un ponte naturale per lo sviluppo di relazioni economiche: dal turismo delle radici ai flussi di ritorno di giovani argentini di origine italiana, fino alle opportunità di investimento reciproco. ￼ Dal punto di vista commerciale, l’Italia è uno dei principali partner europei dell’Argentina, con scambi bilaterali che includono macchinari, prodotti agroalimentari, energie rinnovabili e beni di consumo.

L’Argentina, terza economia dell’America Latina, offre risorse naturali strategiche (litio, gas, agricoltura) e un mercato in evoluzione, mentre la Calabria – con un export regionale in crescita oltre il miliardo di euro – può proporre eccellenze come prodotti DOP/IGP, turismo esperienziale, meccanica di precisione e innovazione green. ￼ L’incontro si colloca inoltre in un momento favorevole, con l’Accordo UE-Mercosur che apre nuove prospettive di riduzione tariffaria e maggiore accesso ai mercati, a condizione di garantire reciprocità e standard elevati. ￼ L’incontro rappresenta un importante passo avanti nella promozione delle relazioni commerciali e culturali della nostra regione.

Sono convinto che la collaborazione tra le nostre aziende possa portare a risultati concreti e a nuove opportunità di crescita per entrambe le parti, valorizzando le complementarietà tra i nostri sistemi produttivi e il legame umano che unisce i nostri popoli. Marco Pignataro, riferimento territoriale di Noi Moderati a Montalto Uffugo, ha curato l’organizzazione dell’evento con grande passione e competenza. Ringrazio di cuore anche Gianni Carlo Macrí, Consigliere Comunale di San Demetrio Corone, e Saverio Epifanio Vice Sindaco di Acquaformosa, per il loro impegno costante nel supportare le imprese e nel tessere relazioni internazionali di qualità.

Desiro, infine, ringraziare l’Azienda Speciale Promocosenza, ente strumentale della Camera di Commercio di Cosenza, per il grande lavoro che sta svolgendo per le imprese della nostra Provincia di Cosenza e per l’attenzione verso i mercati internazionali. Questo primo incontro pone le basi per iniziative strutturate, ovvero, missioni imprenditoriali reciproche, accordi di partenariato, progetti di co-sviluppo in ambito agroindustriale e turistico, nonché collaborazioni nel campo della formazione e dell’innovazione.