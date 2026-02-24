Si è insediato in data odierna il nuovo Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Paola, a seguito delle recenti elezioni per il rinnovo degli organi istituzionali. Alla guida dell’Ordine è stato eletto il Dott. Ciriaco Riente, che assumerà la Presidenza per il nuovo mandato 2026-2030. Fanno parte del Consiglio i Dottori: Salvatore Impieri, Ortenzia De Grazia, Nazareno Di Renzo, Michela Sarli, Antonio Forestieri, Vittorio Germano, Luigi Suriano e Giuseppe Furgiuele.

Nel corso della seduta di insediamento, il Consiglio ha provveduto alla distribuzione delle deleghe e delle funzioni istituzionali. La Dott.ssa Ortenzia De Grazia è stata confermata nel ruolo di Vicepresidente, mentre al Dott. Nazareno Di Renzo è stato rinnovato l’incarico di Segretario dell’Ordine. Il Dott. Salvatore Impieri è stato nominato Consigliere Delegato alle Pari Opportunità (CPO) e la Dott.ssa Michela Sarli ricoprirà l’incarico di Tesoriere.

Nel suo intervento programmatico, il presidente Riente ha espresso gratitudine per la fiducia ricevuta, ribadendo l’impegno del nuovo Consiglio a operare con spirito di servizio, responsabilità e collegialità. Il nostro mandato – ha dichiarato il Presidente – sarà orientato al rafforzamento del ruolo istituzionale dell’Ordine, alla tutela e valorizzazione della professione e alla promozione di un costante aggiornamento degli iscritti. Intendiamo proseguire nel percorso già tracciato, consolidando i risultati raggiunti e affrontando con determinazione le nuove sfide che attendono la categoria.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto al Presidente uscente, Caldiero Fernando, per l’impegno, la competenza e il senso delle istituzioni dimostrati nel corso del suo mandato. Il suo operato rappresenta un patrimonio significativo per l’Ordine e per l’intera comunità professionale. Il nuovo Consiglio opererà con l’obiettivo di consolidare il ruolo dell’Ordine quale presidio di legalità, competenza e servizio a favore degli iscritti e del territorio, promuovendo dialogo, formazione e partecipazione attiva della categoria.