Il sindaco e il presidente del Consiglio comunale sottolineano il dato raggiunto dal Comune nell’utilizzo delle risorse Pnrr e lo confrontano con i ritardi registrati a livello regionale

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Il Comune di Cosenza rivendica il raggiungimento del 100% della spesa dei fondi Pnrr, un risultato che il sindaco Franz Caruso e il presidente del Consiglio comunale Giuseppe Mazzuca definiscono «straordinario», soprattutto alla luce delle condizioni finanziarie e organizzative nelle quali l’amministrazione ha operato.

In una dichiarazione congiunta, Caruso e Mazzuca mettono in evidenza il confronto con il quadro regionale, richiamando i dati del sistema ReGiS, secondo cui la Calabria si collocherebbe in coda nell’attuazione del Piano, con il 35,5% degli interventi completati e circa il 30% delle risorse spese.

«Cosenza dimostra che anche nelle condizioni più difficili si possono raggiungere gli obiettivi, rispettare tempi e criteri e trasformare le risorse in opere e servizi per la città», affermano.

Il risultato, sottolineano i due esponenti istituzionali, assume un peso ancora maggiore considerando il punto di partenza. L’amministrazione, ricordano, si è trovata a gestire una situazione finanziaria segnata dal dissesto e dal Piano di riequilibrio, oltre a una macchina amministrativa ridotta e con carenze di personale.

Nonostante queste difficoltà, il Comune sostiene di essere riuscito contemporaneamente a lavorare sul risanamento dell’Ente, rafforzare la capacità amministrativa e intercettare le opportunità offerte dal Pnrr.

Caruso e Mazzuca richiamano inoltre il lavoro portato avanti parallelamente sul Cis e su Agenda Urbana, rivendicando una capacità di programmazione e governance che avrebbe consentito a Cosenza di non perdere le principali opportunità finanziarie disponibili.

«Per oltre quattro anni abbiamo scelto di fare i fatti, lavorando spesso lontano dai riflettori e privilegiando l’azione amministrativa agli annunci roboanti e alla promozione personale», aggiungono.

Il dato del 100%, concludono, non viene considerato un punto di arrivo, ma la conferma di un metodo amministrativo fondato su programmazione, rispetto delle scadenze e utilizzo effettivo delle risorse.

Per il Comune, il messaggio politico è chiaro: anche in un contesto complesso, il Pnrr può tradursi in risultati concreti se accompagnato da capacità tecnica e continuità amministrativa.