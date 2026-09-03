Dopo il passo falso all'esordio stagionale contro la Soccer Montalto, la Morrone ritrova il sorriso e risponde presente nel secondo turno del triangolare 4 di Coppa Italia Dilettanti. Sul terreno di gioco del Centro Sportivo "Marca", la formazione guidata da mister Lorenzo Stranges sconfigge per 2-0 il San Fili al termine di novanta minuti condotti con autorità. Un successo convincente per il morale e per il gioco espresso, anche se il passaggio del turno rimane fortemente compromesso e legato al destino dell'ultima sfida del raggruppamento. Per i granata, ad ogni modo, le indicazioni positive rappresentano un ottimo viatico in vista dell'imminente start del campionato di Eccellenza.

Il primo tempo

L'avvio di gara vede la Morrone subito aggressiva e padrona del campo. Dopo undici minuti arriva la prima fiammata: D'Orta verticalizza con precisione per Riconosciuto, la cui conclusione viene deviata in angolo da un attento Rende. Sugli sviluppi del corner, Chazarreta scalda i guanti del portiere ospite con un bolide da fuori. Il gol è nell'aria e si concretizza al 15': Viola riceve palla e si inventa una perla balistica, un tiro a giro sul primo palo che non lascia scampo a Rende per l'1-0 locale.

I granata continuano a spingere sull'acceleratore e alla mezz'ora sfiorano il raddoppio con un fendente di De Minicis che sorvola di poco la traversa. Il 2-0 è solo rinviato di qualche minuto e arriva puntuale al 36': perfetto lancio dalle retrovie di Riconosciuto per Marini, che aggancia con classe e supera l'uscita di Rende con un delizioso pallonetto prima di depositare la sfera nella porta sguarnita.

Il secondo tempo

Nella ripresa la musica non cambia nei primi minuti, con la Morrone intenzionata a chiudere definitivamente i conti. Riconosciuto impegna due volte l'estremo difensore del San Fili, mentre al 7' st Viola sfiora la doppietta personale al culmine di un'azione corale rifinita con un mancino che si spegne sull'esterno della rete.

Il San Fili prova ad alleggerire la pressione e affida la sua reazione ad Akpa Akpro: il primo tentativo dell'attaccante ospite risulta centrale e facile preda del portiere, ma al 33' st è lo stesso avanti sanfilese a regalare l'unico vero brivido alla retroguardia granata, vincendo un contrasto con Calderaro e stampando la palla sul palo. È l'ultimo sussulto di un match che scivola via senza ulteriori scossoni fino al triplice fischio.

Il tabellino

MORRONE: Calderaro; Riga, La Torre (dal 29’ st Bilotta), Chazarreta (dal 25’ st Bevilacqua), Palermo; Sarpa, Viola, Riconosciuto (dal 32’ st Falbo); D’Orta (dal 1’ st Aiello), De Minicis, Marini (dal 15’ st Sacko). A disposizione: De Luca, Fiordalisi. All.: Stranges

SAN FILI: Rende; Miceli (dal 10’ st Quintieri), Talarico (dal 25’ st Perri), Soares, Greco (dal 41’ st Cardone), Magnelli, Ruffolo, Casciaro, Osnato (dal 10’ st Trozzo), Akpa Akpro, Cortese. A disposizione: Reda, Filice, Carrilho, Trinni, Conforti. All.: Perri

ARBITRO: Torregrossa di Paola (L. Prestia - G. Prestia di Vibo Valentia)

MARCATORI: 21' Viola, 36' Marini

NOTE: Ammoniti: Sarpa, Sacko e Bilotta (M); Talarico (SF). Corner: 7-2. Rec.: 2' pt-4' st