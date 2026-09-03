Un gustoso antipasto del prossimo campionato di Promozione A. Il derby tra Fcd Bisignano e Kratos Bisignano, inserito nel quadro della seconda giornata dei triangolari di Coppa Italia Dilettanti, ha scaldato l'atmosfera cittadina offrendo novanta minuti intensi e ricchi di capovolgimenti di fronte, pur senza regalare la gioia del gol. Lo 0-0 finale lascia entrambe le compagini a quota un punto nel girone 3, decretando l'eliminazione matematica del Kratos in virtù del kappaò subito all'esordio contro la Dbr Luzzi, detentrice del trofeo e attuale capolista del raggruppamento.

Il primo tempo

L'avvio di gara è favorevole all'Fcd Bisignano, che approccia meglio la sfida e nei primi quindici minuti si rende pericoloso con un'incursione centrale finita ad un passo dal vantaggio nell'uno contro uno con il portiere. Superato il momento di sbandamento, il Kratos prende le contromisure affidandosi alle giocate di Mattia Barbieri: prima un bell'assolo sulla corsia laterale offre a Lento la palla dell'1-0 a porta sguarnita (salvata in extremis dalla retroguardia granata), poi lo stesso Barbieri pennella sul secondo palo senza trovare compagni pronti all'impatto.

Alla mezz'ora sale in cattedra Straface, che dopo una bella combinazione con Gimenez calcia poco oltre l'incrocio dei pali. Prima dell'intervallo c'è tempo per un'altra sortita del Kratos, ma la conclusione di Balbuena da sviluppo di calcio d'angolo risulta troppo centrale.

Il secondo tempo

Nella ripresa il Kratos parte con un piglio decisamente più aggressivo, trovando anche la via della rete subito annullata dall'arbitro per un fallo precedente. Dopo una grande chiusura in scivolata di Esposito a sventare una ripartenza dell'Fcd, la gara sale visibilmente di tono ed entra nel vivo con i legni protagonisti. Al 15' st è l'Fcd Bisignano a sfiorare la rete del vantaggio con una conclusione sfortunata che si infrange in pieno sulla traversa. La risposta del Kratos non si fa attendere e arriva allo scadere, quando Barbieri si vede negare il gol della vittoria da un clamoroso palo.