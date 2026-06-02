La Provincia di Cosenza investe sulla viabilità e sul potenziamento dei servizi di manutenzione della rete stradale provinciale. L’Ente ha infatti approvato il diverso utilizzo dei residui di mutuo, a seguito delle interlocuzioni avviate con la Cassa Depositi e Prestiti, per un importo complessivo pari a 3 milioni e 675mila euro.

Le risorse saranno destinate all’acquisto di veicoli, mezzi operativi e attrezzature funzionali agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria lungo le Strade Provinciali, con l’obiettivo di rendere più efficienti e tempestive le attività operative sul territorio.

Si tratta di un provvedimento considerato strategico dall’Amministrazione provinciale, che punta così al rinnovo e al rafforzamento del parco macchine dell’Ente, migliorando la capacità di intervento degli operatori impegnati nella gestione della viabilità.

«Con questo importante provvedimento – dichiara il presidente della Provincia di Cosenza, Biagio Faragalli – continuiamo a investire concretamente sulla sicurezza e sull’efficienza della nostra rete viaria provinciale. Il rinnovo del parco mezzi consentirà agli operatori dell’Ente di intervenire con maggiore rapidità ed efficacia nelle attività di manutenzione, garantendo standard più elevati di sicurezza per cittadini e automobilisti».

Faragalli sottolinea anche il valore strategico della rete stradale provinciale per lo sviluppo del territorio: «Le Strade Provinciali rappresentano un’infrastruttura essenziale per la mobilità, per i collegamenti tra le comunità e per la crescita dei nostri territori. Migliorare la viabilità significa anche sostenere il turismo, favorire lo sviluppo economico e contrastare l’isolamento delle aree interne».

L’intervento si inserisce nel percorso di ammodernamento delle dotazioni tecniche della Provincia di Cosenza, che punta a una gestione sempre più efficiente dei servizi e della manutenzione del patrimonio viario provinciale.