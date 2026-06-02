Gli investigatori della Squadra Mobile li hanno individuati grazie ai filmati delle telecamere presenti nell’area del distributore di carburanti che avrebbero ripreso tutte le fasi del delitto

Due cittadini pakistani sono stati sottoposti a fermo della Procura di Castrovillari per l'omicidio dei quattro braccianti loro connazionali uccisi bruciati vivi ieri mattina ad Amendolara. Il fermo è giunto al termine di un lungo interrogatorio a cui i due sono stati sottoposti nella Questura di Cosenza dove sono stati portati nella serata di ieri dopo essere stati fermati a Villapiana.

Gli investigatori della Squadra mobile sono risaliti ai due grazie al sistema di videosorveglianza del distributore di carburante nel quale è avvenuto l'omicidio che ha ripreso tutte le fasi del delitto plurimo. Domani pomeriggio alle ore 16 la conferenza stampa presso la Questura di Cosenza da parte del Procuratore Alessandro D’Alessio.