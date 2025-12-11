Lo sciopero durerà l’intera giornata. Garantite le fasce orarie 5.00–8.00 e 18.00–21.00. Le motivazioni riguardano DDL Bilancio, salari, pensioni e servizi pubblici

La giornata di domani, venerdì 12 dicembre, sarà segnata dallo sciopero generale nazionale proclamato dalla CGIL, che coinvolgerà tutti i settori pubblici e privati per l’intera durata del turno lavorativo. L’annuncio è stato diffuso nel rispetto dell’art. 2 della legge 146/1990 e successive modifiche (L. 83/2000), che regolano gli scioperi nei servizi pubblici essenziali.

Lo sciopero rischia di avere un impatto significativo sul trasporto pubblico locale, dove la regolarità delle corse dipenderà dall’adesione del personale di guida, ad oggi non quantificabile. Le aziende di trasporto hanno già avvisato gli utenti della possibilità di ritardi, soppressioni e riduzioni del servizio.

Le fasce garantite

Come previsto dalla normativa, saranno comunque assicurati i servizi minimi essenziali nelle seguenti fasce:

Mattina: 5.00 – 8.00

Sera: 18.00 – 21.00

Al di fuori di questi orari, la circolazione dei mezzi potrebbe subire modifiche sostanziali.

Le motivazioni dello sciopero

La CGIL ha proclamato lo sciopero per una serie di rivendicazioni di carattere economico e sociale, tra cui:

modifiche al DDL Bilancio, ritenuto insufficiente a sostenere lavoratori e pensionati;

fermare il riarmo e riorientare la spesa pubblica;

aumentare salari e pensioni, oggi giudicati non adeguati all’inflazione;

maggiori fondi per sanità, scuola, istruzione e servizi pubblici;

investimenti strutturali nelle politiche abitative e sociali.

Una piattaforma ampia, che tocca temi centrali del dibattito nazionale e che mira a sollecitare il Governo su misure economiche e sociali ritenute urgenti.

Cittadini invitati a organizzarsi in anticipo

Le aziende di trasporto raccomandano all’utenza di programmare gli spostamenti tenendo conto dei possibili disagi. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale verranno comunicati attraverso i canali ufficiali dei gestori del servizio.