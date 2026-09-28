Il prezzo non potrà superare i 2,19 euro al litro per il diesel e gli 1,99 euro al litro per la benzina. Anche Ip ha annunciato sconti, si valuta di far aderire anche Esso

Da oggi entrano in vigore gli sconti sui carburanti Eni, con una riduzione dei prezzi alla pompa che punta a dare un sollievo concreto agli automobilisti italiani. A Cosenza, come testimonia la foto in apertura, è in tutto il resto d’Italia i gestori delle stazioni di rifornimento hanno aggiornato i prezzi entro le ore 8. Il provvedimento della compagnia prevede un taglio di circa 17 centesimi al litro rispetto ai livelli medi praticati fino a questo momento per benzina e gasolio. In sostanza, Eni introduce un tetto massimo per i prezzi dei carburanti. Il costo alla pompa per un mese non potrà superare i 2,19 euro al litro per il diesel e gli 1,99 euro al litro per la benzina.

L'iniziativa arriva in una fase particolarmente delicata per il mercato dei carburanti, caratterizzato da prezzi elevati e dalle conseguenze delle tensioni geopolitiche sulle catene internazionali di approvvigionamento. La decisione di Eni rappresenta quindi uno dei principali interventi annunciati nelle ultime settimane per contenere l'impatto del costo dei rifornimenti su famiglie e imprese.

Sconti Eni, da oggi prezzi più bassi alla pompa

Il nuovo meccanismo di sconti Eni prende il via oggi sulla rete della compagnia. L'obiettivo è ridurre il costo sostenuto dagli automobilisti per ogni litro di benzina e diesel acquistato presso le stazioni interessate. La misura assume particolare rilevanza anche per la dimensione della rete coinvolta e per il possibile effetto sul resto del mercato. L'auspicio espresso dal Governo, infatti, è che l'intervento possa essere seguito anche da altre compagnie, favorendo una riduzione dei prezzi dei carburanti più ampia.

Un primo segnale in questa direzione è arrivato da Ip. La società ha annunciato l'intenzione di introdurre un limite ai prezzi di vendita di benzina e gasolio lungo la propria rete. A differenza di quanto avviene per Eni, tuttavia, per Ip non sono ancora stati comunicati né il valore esatto dello sconto né la data precisa di applicazione.

Ip prepara il tetto ai prezzi di benzina e gasolio

Ip ha spiegato di voler intervenire per venire incontro alle esigenze di famiglie e imprese, alle prese da mesi con un quadro particolarmente complesso per il mercato energetico. La compagnia ha annunciato che nei prossimi giorni verranno definiti i tetti massimi per i prezzi di benzina e gasolio. Il valore sarà individuato tenendo conto anche delle condizioni della filiera e della necessità di garantire la continuità dell'attività dei numerosi operatori presenti sul territorio.

L'azienda ha inoltre assicurato un sostegno ai partner e ai gestori della propria rete. L'applicazione degli interventi sui prezzi dovrebbe partire progressivamente dalle stazioni con marchio Ip. La strategia annunciata da Ip potrebbe inoltre avere un raggio d'azione più ampio. La società ha infatti indicato che sono allo studio modalità per estendere il meccanismo anche alle stazioni Esso e agli altri operatori che acquistano carburanti attraverso Ip e li commercializzano con marchi differenti. Se il progetto dovesse concretizzarsi, gli effetti potrebbero quindi interessare una parte significativa della rete italiana di distribuzione dei carburanti.

Eni e Ip, considerate complessivamente, rappresentano infatti una quota rilevante della rete distributiva nazionale. Per questo motivo, la partenza degli sconti Eni e il possibile intervento di Ip potrebbero avere conseguenze anche sulle strategie commerciali degli altri operatori. Per gli automobilisti, dunque, la novità più immediata è rappresentata dalla riduzione dei prezzi applicata da Eni a partire da oggi, mentre per Ip bisognerà attendere i prossimi giorni per conoscere il valore del tetto e le modalità operative.