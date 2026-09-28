Dalla 44ª Festa dell'Uva e del Vino al 5° WineArt Festival: un intero mese di grandi eventi enogastronomici, cultura e spettacoli nel cuore della città dei bruzi che celebra l'ingresso formale nella prestigiosa rete nazionale delle Città del Vino

Per tutto il mese di ottobre, la città di Cosenza si trasforma nel punto di riferimento assoluto per un ricco e articolato calendario di iniziative e feste dedicate all'uva e al vino. La stagione autunnale cosentina diventa così una vera e propria celebrazione diffusa, capace di attrarre appassionati, turisti ed esperti del settore da ogni parte del territorio.

La tradizionale kermesse enologica dell'area urbana si amplia e si rinnova, intrecciando la secolare storia della 44ª edizione della Festa dell'Uva e del Vino con la dimensione artistica e contemporanea del WineArt Festival, giunto quest'anno alla sua quinta edizione. Un connubio perfetto che trasforma il capoluogo bruzio in un palcoscenico a cielo aperto, dove la valorizzazione delle eccellenze vitivinicole locali si fonde con l'arte, la musica dal vivo, la gastronomia d'autore e la promozione culturale.

Oggi la presentazione delle novità della 44ª Festa dell'Uva e del Vino

Il viaggio nell'autunno enologico cosentino muove i suoi primi passi ufficiali oggi, lunedì 28 settembre, alle ore 11, con la conferenza stampa di presentazione ospitata nel Salone di Rappresentanza di Palazzo dei Bruzi. All'incontro partecipano il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, l'assessore alle Attività Produttive, Commercio e Turismo, Rosario Branda, e i rappresentanti del tessuto associativo di Donnici che curano la fase storica della manifestazione.

Tra le grandi novità dell'edizione 2026 spicca innanzitutto il raddoppio delle giornate festive, che passano da tre a ben sei giorni complessivi di programmazione, dal 6 all'11 ottobre. L'evento si inserisce organicamente nelle linee strategiche del Masterplan "Cosenza Città Attrattiva" e del programma "Cosenza Connect", fortemente voluto dall'assessorato guidato da Rosario Branda per promuovere il territorio in chiave turistica ed enogastronomica. Un altro momento d'eccezione che segna l'avvio della kermesse è l'ingresso formale della città di Cosenza nella prestigiosa rete nazionale delle Città del Vino, un traguardo solennizzato durante la giornata inaugurale alla presenza del Presidente nazionale dell'Associazione, Angelo Radica.

L'anteprima a Piazza Arenella: storia, musica e panorami nel centro storico di Cosenza

L'articolazione della Festa si presenta quest'anno rinnovata e divisa in due momenti distinti: un prologo urbano pensato per coinvolgere direttamente il centro cittadino e, a seguire, il classico e attesissimo appuntamento tra i vicoli del borgo antico di Donnici. Dal 6 all'8 ottobre prende il via il prequel promozionale intitolato "Aspettando Donnici", una tre giorni di iniziative organizzate nel cuore urbano di Cosenza per anticipare le atmosfere della manifestazione enologica. Scenario suggestivo e cornice d'eccezione per questa attesa anteprima è piazza Arenella, uno storico e caratteristico slargo situato nel centro storico cosentino che anticamente ospitava il frequentatissimo mercato cittadino.

Caratterizzata da un'elegante architettura in stile liberty, l'Arenella rappresenta oggi uno dei luoghi simbolo della vita sociale e culturale della città, costantemente utilizzato come spazio polifunzionale per allestire fiere, spettacoli e concerti. Adagiata sulla sponda del fiume Crati, la piazza regala a cittadini e visitatori uno scorcio panoramico particolarmente suggestivo sul centro storico di Cosenza.

Inoltre, l'area vanta una profonda e radicata vocazione per la musica e gli eventi dal vivo: a partire dal 1998, proprio in occasione della tradizionale fiera cittadina legata alla festa di San Giuseppe, Piazza Arenella è diventata il palcoscenico di riferimento per il festival musicale "San Giuseppe Rock", rassegna che nel corso degli anni ha visto esibirsi artisti e band di altissimo calibro.

Nelle serate di ottobre, la magia di questo luogo storico farà da sfondo agli stand e ai percorsi di degustazione dedicati al vino calabrese, creando un ponte ideale tra la memoria urbana di Cosenza e la tradizione vitivinicola del borgo di Donnici. Successivamente, da venerdì 9 a domenica 11 ottobre, la kermesse si trasferirà nella frazione storica. Qui la gestione dell'evento sarà affidata all'Associazione "Vivi Donnici", operante in Associazione Temporanea di Scopo (ATS) con l'Accademia Italiana Donnici Doc, la Polisportiva San Michele, il Comitato Donnici e il Circolo Acli Fiego, per far vivere ai visitatori la genuina accoglienza delle cantine locali.

Il WineArt Festival: la quinta edizione tra degustazioni, mostre e alta gastronomia

A rendere ancora più ricco il panorama delle iniziative di ottobre a Cosenza contribuisce in modo determinante il WineArt Festival, la cui quinta edizione è curata dall'Associazione KM0 sotto la direzione artistica di Pietro Pietramala e la presidenza di Corrado Rossi. Attraverso quattro appuntamenti itineranti in calendario il 2, il 10, l'11 e il 22 ottobre, il festival propone un'esperienza sensoriale completa capace di far dialogare le produzioni vitivinicole calabresi con le arti visive, la musica, la moda e il cibo d'autore.

Il sipario si alza venerdì 2 ottobre presso Villa Rendano con il meeting "Vino e Territorio", caratterizzato da tavole rotonde con esperti del settore (tra cui la giornalista e sommelier Rachele Grandinetti e il presidente della Fondazione Giuliani, Walter Pellegrini), incontri istituzionali con i rappresentanti dell'ARSAC e della Galleria Nazionale, e dallo show cooking "Calice e Forchetta" firmato dalla Maccaroni Chef Academy con lo Chef Roberto Spizzirri. In questa occasione, le degustazioni guidate saranno curate dal Consorzio Terre di Cosenza e dal Consorzio di Tutela dei Vini DOC Cirò e Melissa.

Sabato 10 e domenica 11 ottobre il festival si trasferisce nel prestigioso complesso di Palazzo Arnone, sede della Galleria Nazionale di Cosenza. La serata del 10 ottobre diventerà un grande galà tra musica dal vivo, performance, installazioni e l'innovativo concorso "Etichette d'Artista", realizzato in collaborazione con OVO (Officina Visuale Orizzontale), in cui gli artisti realizzeranno dal vivo bozzetti creativi destinati a diventare le future etichette delle cantine partecipanti. Il percorso si concluderà giovedì 22 ottobre a Villa Rendano con una degustazione sensoriale e la premiazione ufficiale delle opere vincitrici.