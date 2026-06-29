Costruire una rete tra istituzioni, imprese e operatori del settore per trasformare Cosenza da semplice meta di passaggio a destinazione turistica organizzata e competitiva. È questo l'obiettivo di "Cosenza Connect", il programma strategico per la destinazione turistica integrata che sarà presentato domani, martedì 30 giugno, alle ore 11 nel Salone di rappresentanza di Palazzo dei Bruzi.

L'iniziativa, promossa dall'Amministrazione comunale, rappresenta un nuovo tassello della strategia con cui il sindaco Franz Caruso e l'assessore alle Attività economiche, produttive e al Turismo Rosario Branda intendono ripensare il ruolo della città nel panorama turistico regionale.

Alla presentazione sono stati invitati i rappresentanti delle associazioni di categoria, dell'Università della Calabria, delle istituzioni culturali, delle strutture ricettive, dei ristoratori, delle guide turistiche, degli operatori culturali, degli organizzatori di eventi, dei commercianti e dei professionisti della comunicazione e del marketing.

L'idea alla base di "Cosenza Connect" è quella di superare una promozione frammentata della città per costruire una governance condivisa tra pubblico e privato, capace di mettere a sistema le risorse del territorio e creare prodotti turistici strutturati e realmente commercializzabili. L'obiettivo dichiarato è aumentare i flussi di visitatori, prolungarne la permanenza e trasformare il turismo in un motore stabile di sviluppo economico.

«Vogliamo costruire un sistema capace di attrarre visitatori, trasformare la loro permanenza in un'esperienza e generare economia diffusa» ha dichiarato il sindaco Franz Caruso. «È questo il cambio di paradigma che, insieme all'assessore Branda, intendiamo perseguire per incidere concretamente sulla qualità della vita e sulle prospettive di sviluppo del territorio. Più presenze, più permanenza e maggiore capacità di spesa significano nuove opportunità per le imprese, più vitalità urbana e nuova occupazione».

Nel corso dell'incontro saranno illustrati il modello organizzativo della futura governance turistica cittadina e le azioni operative che accompagneranno l'attuazione del piano, con l'obiettivo di fare del turismo una leva permanente di crescita economica e valorizzazione del patrimonio culturale, storico e identitario di Cosenza.