Il 10 e 11 ottobre la quinta edizione della manifestazione dedicata ad agricoltura, artigianato e produzioni locali. In programma spettacoli e attività esperienziali

Centocinquanta espositori, oltre 40 artisti, show cooking, masterclass e laboratori: il 10 e 11 ottobre 2026 torna Agricleto, la manifestazione dedicata all’agricoltura, all’artigianato e alle eccellenze produttive della Calabria.

Giunto alla quinta edizione, l’appuntamento trasformerà nuovamente le piazze, i vicoli e i luoghi storici di Cleto in un grande percorso espositivo. Per due giornate il borgo del Tirreno cosentino ospiterà produttori, aziende, artigiani, operatori del settore, famiglie e visitatori provenienti da diverse aree della regione.

Agricleto 2026 punta al record

Il dato principale della nuova edizione è rappresentato dai 150 espositori annunciati, il numero più alto registrato finora dalla manifestazione. Accanto alle realtà calabresi saranno presenti anche aziende provenienti da fuori regione.

Gli spazi del centro storico accoglieranno produzioni gastronomiche e agroalimentari, lavorazioni artigianali, attrezzature e mezzi destinati al comparto agricolo. L’obiettivo è costruire una vetrina capace di rappresentare tanto le imprese strutturate quanto i piccoli produttori.

In quattro edizioni Agricleto ha progressivamente ampliato la propria capacità di attrazione, trasformandosi in un’occasione di incontro tra chi produce e chi acquista, ma anche in uno spazio nel quale raccontare il lavoro che precede ogni prodotto.

Una vetrina per produttori e artigiani

La manifestazione nasce per valorizzare produzioni che, pur esprimendo qualità e identità territoriale, non sempre riescono a ottenere un’adeguata visibilità sui mercati.

Agricleto intende quindi favorire il contatto diretto tra aziende, consumatori e operatori, offrendo spazio ai produttori agricoli, alle attività di trasformazione e alle realtà artigianali. Una particolare attenzione sarà dedicata proprio agli artigiani, alle tecniche di lavorazione e alla capacità di trasformare materiali e tradizioni in manufatti originali.

Il percorso espositivo sarà così anche un racconto delle competenze presenti sul territorio, dal lavoro nei campi alla trasformazione delle materie prime, fino alla creazione artigianale.

Oltre 40 artisti nei diversi spazi

Agricleto non sarà soltanto una mostra-mercato. Durante le due giornate, oltre 40 artisti si alterneranno nei diversi spazi della manifestazione con esibizioni musicali e momenti di spettacolo.

La componente artistica accompagnerà il pubblico lungo il percorso tra gli stand, intrecciandosi con la gastronomia, le dimostrazioni e le iniziative dedicate alle tradizioni locali.

La formula punta a coinvolgere pubblici differenti e a estendere la partecipazione oltre gli addetti ai lavori. L’agricoltura e l’artigianato saranno quindi inseriti in una cornice più ampia, costruita attraverso musica, intrattenimento e attività culturali.

Show cooking, masterclass e laboratori

Il programma comprenderà show cooking e masterclass, pensati per approfondire prodotti, preparazioni e tecniche legate all’enogastronomia. Sono inoltre previsti laboratori per bambini e numerose attività esperienziali.

I visitatori non saranno chiamati soltanto a osservare gli stand, ma potranno partecipare alle iniziative e conoscere più da vicino le fasi di lavorazione, le materie prime e le storie delle aziende presenti.

La proposta vuole trasformare la visita in un’esperienza diffusa, mettendo insieme divulgazione, formazione e intrattenimento.

Il borgo diventa una piazza regionale

La manifestazione si inserisce nel percorso con cui Cleto, conosciuto come il Comune dei Due Castelli, ha progressivamente valorizzato i propri spazi storici attraverso eventi e iniziative rivolti a residenti e visitatori.