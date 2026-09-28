Tra le assolute protagoniste di questo primissimo avvio di stagione c'è sicuramente la Dbr Luzzi che, dopo tre giornate, è l'unica squadra a punteggio pieno e in vetta al campionato di Eccellenza. Tre su tre per la compagine cosentina che domenica ha piegato anche il Trebisacce grazie a un gol di Tesare. Non si fanno proclami da quelle parti, ma il potenziale senz'altro c'è.

Le parole di Magarò

Nonostante la vetta e il cammino perfetto, mister Mario Magarò invita tutti alla calma e preferisce mantenere un profilo basso: «Diciamo che è stata una partita dura contro un avversario organizzato e forte, ma lo sapevamo che le formazioni di mister Malucchi sono tutte così. Nel primo tempo abbiamo avuto più di un'occasione per chiuderla e, nella ripresa, siamo calati dal punto di vista fisico anche per le scorie della Coppa Italia Dilettanti giocata mercoledì. Sono comunque contento per i ragazzi e dobbiamo cercare di costruirci qualcosa giorno dopo giorno».

L'obiettivo del club

Nonostante la vetta solitaria, il giovane tecnico non vuole sentire parlare di suggestioni da primato: «Il nostro obiettivo non è certamente quello di vincere il campionato, anche perché ci sono squadre più attrezzate di noi per farlo. Siamo una squadra giovane e con diversi giocatori alla prima esperienza, ciò che sta venendo fuori è solo frutto del lavoro e del gruppo. Non so dove possiamo arrivare, ma dobbiamo pensare esclusivamente alla gara successiva di volta in volta, perché in un campionato così equilibrato i punti valgono doppio».