Inaugurata oggi la nuova sede dello Sportello della II Sezione e di parte della IV Sezione dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Cosenza. I nuovi uffici si trovano in Via Paolo Borsellino n. 67, all'interno di uno stabile di proprietà demaniale recentemente ristrutturato e riqualificato.

La struttura è formata da due ampi locali per migliorare l'efficienza dei servizi e accogliere al meglio i cittadini. È presente un'area destinata al back-office per la gestione delle pratiche e una sala d'attesa dedicata all'utenza che offre 50 sedute e un idoneo sistema di aerazione e riscaldamento. Un passo in avanti importante per offrire servizi più rapidi in ambienti idonei sia per i cittadini sia per il personale in servizio.