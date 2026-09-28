Back office per la gestione delle pratiche e sala d’attesa con cinquanta sedute nello stabile di proprietà demaniale che si trova in via Borsellino 67
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Inaugurata oggi la nuova sede dello Sportello della II Sezione e di parte della IV Sezione dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Cosenza. I nuovi uffici si trovano in Via Paolo Borsellino n. 67, all'interno di uno stabile di proprietà demaniale recentemente ristrutturato e riqualificato.
La struttura è formata da due ampi locali per migliorare l'efficienza dei servizi e accogliere al meglio i cittadini. È presente un'area destinata al back-office per la gestione delle pratiche e una sala d'attesa dedicata all'utenza che offre 50 sedute e un idoneo sistema di aerazione e riscaldamento. Un passo in avanti importante per offrire servizi più rapidi in ambienti idonei sia per i cittadini sia per il personale in servizio.