Particolare attenzione sarà dedicata alla serata del 21 giugno, in concomitanza con la Festa della Musica, ricorrenza internazionale che celebra il linguaggio universale delle sette note e il suo valore sociale e culturale. Ospite speciale della serata sarà Giovanni Carobene

Dal 17 al 22 giugno l’Anfiteatro Comunale di Belvedere Marittimo ospiterà la quinta edizione della “Settimana Concertistica dello Studente”, la rassegna organizzata dall’Accademia dell’Ancia che vedrà protagonisti i giovani musicisti dell’istituto in una serie di appuntamenti aperti al pubblico.

L’iniziativa rappresenta il momento conclusivo di un anno di studio e formazione, offrendo agli allievi l’opportunità di esibirsi davanti a familiari, cittadini e appassionati, condividendo il percorso artistico maturato durante l’anno accademico.

La Festa della Musica

Particolare attenzione sarà dedicata alla serata del 21 giugno, in concomitanza con la Festa della Musica, ricorrenza internazionale che celebra il linguaggio universale delle sette note e il suo valore sociale e culturale. L’appuntamento vedrà salire sul palco l’Orchestra Giovanile del Tirreno e la Classe di Musica d’Insieme, protagoniste di una serata che si preannuncia tra i momenti più significativi dell’intera manifestazione.

Ospite speciale della serata sarà Giovanni Carobene, vincitore della sezione percussioni del Premio Internazionale San Valentino 2026, la cui partecipazione contribuirà ad arricchire ulteriormente il programma della Festa della Musica.

Promozione culturale

Da anni l’Accademia dell’Ancia rappresenta una delle realtà musicali più consolidate e dinamiche dell’alto Tirreno cosentino, affermandosi come un autentico punto di riferimento per musicisti, studenti e famiglie del territorio. Grazie ad un’offerta formativa articolata e a un costante lavoro di promozione culturale, l’Accademia continua a registrare una crescita significativa, raggiungendo nell’anno accademico in corso il traguardo di quasi 200 iscritti, un risultato particolarmente rilevante per una scuola di musica e testimonianza della fiducia che sempre più famiglie ripongono nel progetto educativo dell’associazione.

A conferma della qualità del percorso formativo proposto, l’Accademia dell’Ancia è convenzionata con il Conservatorio Statale di Musica Saverio Arlia di Nocera Terinese e Catanzaro, offrendo agli studenti la possibilità di intraprendere percorsi di studio riconosciuti nell’ambito dell’Alta Formazione.

Musica, aggregazione e partecipazione

L’iniziativa è coordinata dal direttore dell’Accademia dell’Ancia, Carmine Sangineto, che guida l’attività formativa con l’obiettivo di favorire la crescita artistica delle nuove generazioni, valorizzare i talenti emergenti e diffondere la cultura musicale sul territorio attraverso percorsi didattici, eventi e occasioni di confronto artistico.

La Settimana Concertistica dello Studente si conferma così non soltanto come una rassegna di esibizioni musicali, ma anche come un’importante occasione di aggregazione, partecipazione e crescita culturale per l’intera comunità, valorizzando il talento dei giovani e il ruolo della musica come strumento di formazione, inclusione e condivisione.

Il programma

17 giugno – ore 20:30, Classe di Canto; 18 giugno – ore 20:30 Classe di Batteria e Classe di Chitarra; 19 giugno – ore 20:30, Classi di Pianoforte e Classe di Violino; 20 giugno – ore 20:30, Classi di Fisarmonica e Organetto; 21 giugno – ore 21:15, Orchestra Giovanile del Tirreno e Classe di Musica d’Insieme. Ospite: Giovanni Carobene, vincitore della sezione percussioni del Premio Internazionale San Valentino 2026; 22 giugno – ore 20:30, Classi di Strumenti a Fiato.

L’ingresso a tutte le serate è libero.