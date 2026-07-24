La competizione tra nuoto e corsa è in programma il 26 luglio. Sabato sera la presentazione sul lungomare e il Premio Massimo Cupello.

Duecentocinquanta atleti provenienti da tutta Italia, una competizione tra nuoto e corsa e diversi titoli in palio. Paola si prepara ad accogliere domenica 26 luglio la gara nazionale di Aquathlon–Trofeo San Francesco, organizzata dalle società Atlas Cosenza e Il Gabbiano Paola.

L’appuntamento porterà sul Tirreno cosentino alcuni dei protagonisti della disciplina, chiamati a misurarsi in una prova che combina una frazione natatoria e una podistica. La manifestazione avrà valore per tre differenti competizioni inserite nel calendario regionale e interregionale della Federazione Italiana Triathlon.

Tre competizioni nella gara di Paola

Il Trofeo San Francesco sarà valido come Campionato regionale di categoria di Aquathlon Classico. La prova rappresenterà inoltre la seconda tappa del Circuito interregionale Sud FITri 2026 e la terza tappa della Coppa Calabria Triathlon.

La presenza di 250 partecipanti provenienti da diverse regioni italiane conferisce alla manifestazione una dimensione nazionale e trasforma Paola in uno dei punti di riferimento del fine settimana dedicato all’Aquathlon.

Gli atleti dovranno affrontare le due discipline previste dalla specialità, alternando il nuoto alla corsa. Una formula che richiede capacità di adattamento, resistenza e rapidità nelle transizioni, mettendo alla prova la preparazione complessiva dei concorrenti.

Sabato la presentazione sul lungomare

Il programma dell’evento sarà illustrato sabato 25 luglio alle 19 sul lungomare San Francesco, presso il lido Oasi. La presentazione precederà di un giorno la gara e permetterà di approfondire gli aspetti tecnici e organizzativi della manifestazione.

All’incontro parteciperanno il sindaco di Paola Roberto Perrotta, l’assessore comunale allo Sport Alfonso D’Arienzo e il consigliere con delega allo Sport Giovanni De Luca.

Interverranno anche Mario Siciliano, delegato regionale della Federazione Italiana Triathlon e presidente di Atlas Cosenza, e Francesca Mannarino, presidente della società sportiva dilettantistica Il Gabbiano Paola.

Il Premio Massimo Cupello

Durante la serata di presentazione sarà consegnato il Premio speciale “Massimo Cupello”, istituito in memoria dello storico gestore del lido Oasi.

Il riconoscimento intende ricordare una figura profondamente legata alla comunità paolana e al luogo che ospiterà l’incontro introduttivo. Il momento commemorativo affiancherà così la dimensione agonistica della manifestazione, sottolineandone anche il rapporto con la storia e la vita sociale della città.

Sport e promozione del territorio

La gara nazionale porterà a Paola atleti, accompagnatori e addetti ai lavori, generando un movimento di presenze destinato a coinvolgere il lungomare e le attività cittadine.

L’Aquathlon consente inoltre di unire la competizione sportiva alla fruizione degli spazi naturali, valorizzando il rapporto tra il mare e il territorio urbano. Per Paola l’appuntamento rappresenta quindi anche un’occasione di promozione turistica e di visibilità nel circuito nazionale della disciplina.

La collaborazione tra Atlas Cosenza e Il Gabbiano Paola, insieme al coinvolgimento dell’Amministrazione comunale e della Federazione Italiana Triathlon, punta a costruire una giornata nella quale agonismo, partecipazione e comunità possano convivere.

Dopo la presentazione di sabato sera, domenica 26 luglio saranno i 250 atleti iscritti a contendersi il Trofeo San Francesco e i risultati validi per il Campionato regionale, il Circuito interregionale Sud e la Coppa Calabria Triathlon.