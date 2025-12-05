La Città di Corigliano-Rossano si prepara ad accogliere l’arrivo del 2026 con un evento musicale di altissimo profilo. L’Amministrazione Comunale annuncia che a salire sul palco di Piazza Giovanni Paolo II a Corigliano Scalo sarà una delle band più amate e longeve del panorama musicale italiano: i Negramaro. Il gruppo guidato da Giuliano Sangiorgi, forte di oltre vent'anni di carriera costellata di successi, record e certificazioni multiplatino, accompagnerà i cittadini e i visitatori nel conto alla rovescia di San Silvestro.

I Negramaro portano in piazza un mix inconfondibile di energia pop-rock e profondità romantica, celebrando non solo una storia artistica unica, ma anche un'amicizia straordinaria nata sui banchi universitari e cresciuta fino a marcare gli ultimi due decenni della musica nazionale. «Abbiamo scelto una delle band più apprezzate e seguite di tutto il panorama nazionale – dichiara l’Assessore al Turismo ed alla Promozione del Territorio, Costantino Argentino – che ci accompagnerà nell'attesa dell'arrivo del nuovo anno in piazza Giovanni Paolo II.

La macchina operativa sta lavorando per garantire, come sempre, uno spettacolo indimenticabile da vivere insieme nella massima sicurezza». Il Sindaco Flavio Stasi aggiunge: «Quello del Capodanno in piazza non è solo un concerto, ma un momento fondamentale di coesione sociale per la nostra grande Città. È un'occasione per ribadire che Corigliano-Rossano è in grado di offrire eventi di richiamo nazionale, garantendo a tutti, indistintamente, la possibilità di festeggiare l'arrivo del nuovo anno. Stiamo consolidando una tradizione che è espressione della nostra identità e un motore di attrattività. Vi aspettiamo in piazza, nel cuore della nostra comunità, per un augurio di prosperità e condivisione per il 2026».

In linea con la visione dell’Amministrazione, questi grandi eventi rappresentano un investimento strategico per la crescita e il rilancio del nostro territorio. L'obiettivo è posizionare Corigliano-Rossano tra le città di riferimento in Calabria e nel Sud Italia per l'offerta culturale e di intrattenimento, trasformando il nostro Comune in un polo di attrazione capace di generare turismo, indotto economico e, soprattutto, accrescere l’orgoglio e il senso di appartenenza dei nostri concittadini. Far sentire la nostra città al centro della scena nazionale è un passo essenziale per il suo sviluppo futuro. L’evento sarà ad accesso libero e gratuito. Per garantire la massima sicurezza e la migliore fruizione dell'area, l'Amministrazione Comunale, in collaborazione con le Forze dell'Ordine e la Polizia Locale, predisporrà un piano viabilità dettagliato che prevede: Una ampia area pedonalizzata. Parcheggi dedicati nei pressi degli accessi.

L'allestimento di un palco ampio per ospitare al meglio la performance della band. Saranno comunicati per tempo i dettagli relativi all'eventuale servizio navette per facilitare l'accesso alla piazza da tutte le aree urbane. Si invitano i cittadini e i visitatori a seguire gli aggiornamenti ufficiali sui canali social e istituzionali del Comune per tutti i dettagli organizzativi.