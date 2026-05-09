Il centro cittadino di Cariati si prepara a vivere tre giorni di festa tra musica, spettacoli e tradizione. Tra gli appuntamenti più attesi della Festa di San Cataldo spicca il concerto di Marcella Bella, in programma sabato 9 maggio 2026 alle ore 21:30 nella storica piazza Rocco Trento.

La cantante catanese farà tappa sulla costa ionica con il suo “Diamante Tour”, tournée che sta attraversando l’Italia celebrando la lunga carriera dell’artista e il nuovo percorso musicale legato all’album Etnea, recentemente ripubblicato nella “Diamante Edition”. Un progetto particolarmente significativo per Marcella Bella, che per la prima volta si è cimentata anche come autrice dei brani.

Il live alternerà i grandi classici che hanno segnato la storia della musica italiana a pezzi più recenti. In scaletta non mancheranno successi come Montagne Verdi, Nell'aria e Senza un briciolo di testa, insieme ai nuovi singoli Pelle Diamante, presentato al Festival di Sanremo 2025, oltre a “Tacchi a spillo” e “L’Etna”.

L’esibizione rappresenta uno degli eventi centrali della festa patronale e inserisce Cariati nel circuito delle grandi piazze della musica live della primavera 2026.

Il programma dei festeggiamenti partirà venerdì 8 maggio in piazza Plebiscito con le esibizioni delle scuole di ballo locali e un dj set serale. Domenica 10 maggio spazio invece alla musica popolare con TalitaKum – Taranta Migrante, protagonista di una serata dedicata ai ritmi della taranta sempre in piazza Plebiscito, a partire dalle ore 21.