Mercoledì 13 maggio 2026, alle ore 15, le Sale Cinema dell’Università della Calabria ospiteranno la proiezione del docufilm Cutro, 94...and more, diretto da Angelo Resta e prodotto da AR Films.

L’iniziativa rientra nei corsi di cinema della laurea triennale in Comunicazione & DAMS e della laurea magistrale in Linguaggi della Comunicazione e dello Spettacolo, ma sarà aperta all’intera comunità accademica.

Il docufilm, scritto da Vincenzo Montalcini, Bruno Palermo, Francesco Pupa e dallo stesso Angelo Resta, affronta temi legati alla tragedia umana delle migrazioni attraverso una narrazione che intreccia linguaggio documentaristico e fiction.

La direzione della fotografia è firmata da Tony Iparmina, mentre il montaggio è stato curato da David Brassen. Le musiche originali sono degli Hacienda-D.

L’opera si propone di riflettere sui temi della solidarietà, dell’accoglienza e della dignità umana, utilizzando il cinema come strumento di memoria collettiva e coscienza sociale.

Alla proiezione prenderanno parte anche il rettore dell’Unical Gianluigi Greco, il direttore del DISU Raffaele Perrelli e i docenti Emanuele Fadda e Carlo Fanelli, che dialogheranno con gli autori del progetto cinematografico.