Laboratori, musica, degustazioni e cinema animano il paese per un mese di iniziative che uniscono famiglie, tradizioni e creatività

Cerisano accende l’inverno con un programma capace di restituire al borgo l’atmosfera calda e coinvolgente delle feste. Il progetto Cerisano Winter, parola chiave del cartellone, raccoglie attività pensate per tutte le età e costruite intorno all’idea di una comunità che si incontra, crea, partecipa e riscopre insieme tradizione e innovazione. La Casa della Cultura e Palazzo Sersale diventano i luoghi simbolo di questo percorso, accompagnando famiglie, bambini e cittadini lungo tutto l’arco delle festività.

Il viaggio inizia il 5 dicembre con “L’albero si veste di Magia”, un laboratorio creativo dedicato ai più piccoli nella Casa della Cultura. L’11 dicembre il borgo apre le porte a un momento intergenerazionale con “Il Cerchio delle Generazioni”, seguito da una serata conviviale a Palazzo Sersale. Due giorni dopo è la volta della gita sociale alle luminarie di Tropea, mentre il 19 dicembre la comunità si ritrova attorno alla tombolata dal titolo “Numeri di buon auspicio”, sempre negli spazi del Palazzo Sersale. Il 20 dicembre il cartellone vive una giornata doppia con “Sotto le Stelle”, una serata musicale con aperitivo allo Slargo San Lorenzo, e “Il primo brillare d’inverno”, l’accensione dell’Albero di Natale in Piazza Zupi accompagnata da degustazioni di cuddruriaddri e musica dal vivo.

Il 21 dicembre i bambini tornano protagonisti con “Caro Babbo Natale”, un pomeriggio di cineforum, pop corn e consegna delle letterine nella Casa della Cultura. Il 28 dicembre il borgo si riunisce alla Cena Comunitaria di Natale, momento simbolico dell’intero percorso, mentre il 5 gennaio si apre con un laboratorio di fumetto curato dall’illustratrice Roberta Guzzardi e con l’appuntamento “Aspettando la Befana”, dedicato alle letture animate.

Dal 3 dicembre la Casa della Cultura si trasforma nella Casa di Babbo Natale, uno spazio accogliente in cui ogni lunedì e mercoledì i bambini possono scrivere e consegnare la propria letterina, dando forma alla fantasia in un ambiente pensato per farli sentire protagonisti delle feste. È una presenza fissa che accompagna i più piccoli per tutto il periodo natalizio, diventando uno dei simboli affettivi di Cerisano Winter.

Questo progetto non è soltanto un calendario di iniziative, ma un invito a vivere il borgo in ogni suo angolo, a riscoprirne i luoghi, a condividere momenti che rafforzano il senso di appartenenza. Cerisano Winter attraversa piazze, palazzi storici e spazi culturali mettendo al centro la comunità, le famiglie e le radici del territorio. È un inverno che unisce, un percorso che illumina il paese e lo restituisce al suo significato più autentico: essere un luogo di vita e relazione, soprattutto durante le feste.