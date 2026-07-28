Dal jazz al cinema, passando per teatro e concerti all’alba: il programma dal 28 luglio al 2 agosto coinvolge l’intera città

Dal Castello Ducale alla spiaggia di Momena, passando per i centri storici, Schiavonea e la montagna di Piana Caruso. Il Co.Ro. Summer Fest 2026 entra in una nuova settimana e porta musica, teatro, cinema e iniziative per le famiglie in diverse zone di Corigliano-Rossano.

Il programma compreso tra martedì 28 luglio e domenica 2 agosto conferma la formula diffusa scelta dall’Amministrazione comunale: non un solo palco, ma appuntamenti distribuiti tra il mare, i borghi antichi e le contrade montane. L’obiettivo è coinvolgere residenti e visitatori, valorizzando contemporaneamente luoghi, associazioni e identità culturali della città.

Il Peperoncino Jazz Festival tra piazza Steri e il Castello

La settimana si è aperta lunedì 27 luglio in piazza Steri con una tappa del Peperoncino Jazz Festival, rassegna itinerante che attraversa alcune delle località più rappresentative della Calabria. Sul palco si è esibito il Danilo Rea Trio featuring Dave King, composto da Danilo Rea al pianoforte, Ares Tavolazzi al contrabbasso e Dave King alla batteria.

Il jazz torna protagonista martedì 28 luglio al Castello Ducale. La serata prenderà il via alle 21.30, mentre il concerto di Joyce Elaine Yuille con gli Hammond Groovers è annunciato per le 22. Con la cantante statunitense si esibiranno Daniele Cordisco alla chitarra, Antonio Caps all’organo ed Elio Coppola alla batteria.

Le due tappe di Corigliano-Rossano erano state inserite nel programma estivo del Peperoncino Jazz Festival, tra gli appuntamenti musicali centrali del Co.Ro. Summer Fest.

Il programma di martedì 28 luglio

La giornata di martedì non sarà dedicata soltanto al jazz. Alle 20.30, nell’area di Torre Sant’Angelo, bambini e ragazzi potranno partecipare a “Jurassic Co.Ro., paleontologo per un giorno”, iniziativa pensata per avvicinare i più piccoli al mondo dei dinosauri attraverso il gioco e la divulgazione.

Alle 21.30, in piazza Portofino, è in programma il concerto dei Briganti della Sila. Nella stessa fascia oraria inizierà al Castello Ducale la serata del Peperoncino Jazz Festival con Joyce Elaine Yuille e gli Hammond Groovers.

Mercoledì tra centri storici, teatro e solidarietà

Mercoledì 29 luglio il centro storico di Corigliano ospiterà, dalle 21.30, la settima edizione del “Cammino delle Meraviglie”. Il percorso tra i vicoli del borgo antico sarà curato dalla Pro Loco e offrirà l’occasione di riscoprire scorci, architetture e storie della parte alta della città.

Sempre alle 21.30, il Teatro Rino Gaetano accoglierà la terza edizione de “La nota musicale del sì”, iniziativa promossa dal Gruppo Aido di Corigliano-Rossano per sensibilizzare la comunità sul valore della donazione degli organi.

In piazza Santa Maria ad Nives andrà invece in scena “Le Troiane”, spettacolo curato dall’associazione Mondi Diversi. È stata rinviata, invece, la presentazione del libro “In-canto lapidum”, che sarà riprogrammata con il coinvolgimento delle scuole.

Cinema sulla spiaggia e tradizioni a Schiavonea

Giovedì 30 luglio il cartellone si sposterà sul litorale. Alle 21.30, sulla spiaggia di Rossano, la rassegna “Notti di cinema italiano” proporrà la proiezione del film “Grazie ragazzi”.

Un’ora prima, alle 21, Schiavonea ospiterà “Un salto nel passato”, iniziativa curata dai maestri Francesco Converso e Rosaria Feola. La serata sarà dedicata alla memoria, alle tradizioni e ai legami culturali della comunità marinara.

A Piana Caruso arrivano le marionette

Venerdì 31 luglio l’attenzione si sposterà sulla zona montana di Piana Caruso, dove saranno proposti due spettacoli teatrali rivolti principalmente ai bambini e alle famiglie.

Alle 18 andrà in scena “Il mondo delle marionette”, mentre alle 21.30 sarà la volta del “Puppet Show”. Entrambi gli appuntamenti saranno curati dall’associazione Teatro della Libellula, realtà impegnata nella produzione di spettacoli e laboratori dedicati all’infanzia.

Sabato tra libri, musica country e banda

La mattina di sabato 1° agosto si aprirà alle 10.30 al lido Bisanzio Beach Club, in contrada Toscano Ioele, con “Parole fra le onde”, appuntamento promosso dalla Fondazione Carmine De Luca.

In serata il programma tornerà nei centri urbani. Alle 21, in piazza Santa Maria ad Nives, si terrà il concerto bandistico organizzato in occasione del 151esimo anniversario della Banda De Bartolo.

Alle 21.30 piazza Steri ospiterà invece la nona edizione del “Blue&Country Savoia Brother”, serata dedicata alle sonorità country e alla musica dal vivo.

Il concerto all’alba sulla spiaggia di Momena

Uno degli appuntamenti più suggestivi della settimana è previsto domenica 2 agosto. Alle 4, sulla spiaggia di contrada Momena, inizierà “Nessun dorma”, concerto all’alba dedicato alla musica pop sinfonica.

Le note accompagneranno il passaggio dalla notte al giorno, trasformando il tratto di costa ionica in un palcoscenico naturale. L’evento punta a unire musica e paesaggio in uno dei momenti più attesi del calendario estivo cittadino.

Dalle 17 il Co.Ro. Summer Fest raggiungerà nuovamente Piana Caruso con “Montagna in festa”. Il programma comprenderà musica, stand, attrazioni e giochi per bambini, con l’obiettivo di animare e valorizzare la contrada montana.

Argentino: «Eventi di qualità per famiglie e bambini»

L’assessore comunale al Turismo, Costantino Argentino, sottolinea il carattere aggregativo della manifestazione e l’attenzione riservata alle diverse fasce di pubblico.

«Il Co.Ro. Summer Fest – dichiara Argentino – sin dall’inizio ha sempre avuto come obiettivo quello di favorire l’aggregazione attraverso eventi di qualità, come quelli che stiamo offrendo anche in questa edizione