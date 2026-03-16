Arriva la primavera al Teatro Auditorium Unical, portando con sé una serie di eventi di grande richiamo che guideranno il pubblico in un percorso che si snoda tra sorriso, introspezione e immaginazione. Nel cartellone del Rende Teatro Festival spiccano le voci di Paolo Crepet, Maurizio Merluzzo – entrambi sold out – e Maurizio Casagrande, protagonisti di tre serate che oscillano tra riflessione civile, comicità narrativa e teatro musicale. A completare questo marzo ricchissimo, la presenza raffinata e magnetica di Drusilla Foer, in scena per la rassegna L’Altro Teatro, con una rilettura contemporanea del mito che intreccia eleganza e profondità.

Giovedì 19 marzo, alle ore 21:00, Maurizio Merluzzo porta in scena “E se facessi un tour!?”, un progetto che fonde doppiaggio, comicità, storytelling e motivazione. Con il suo stile brillante e coinvolgente, alterna aneddoti del mondo del doppiaggio, sketch ironici e momenti di riflessione sulla creatività e sull’autenticità.

Maurizio Merluzzo è un noto doppiatore, attore, presentatore e influencer, particolarmente riconosciuto per il doppiaggio di film, serie, cartoni animati e videogiochi. È inoltre molto seguito sul suo canale YouTube, che supera il milione di follower, dove propone contenuti comici e creativi legati al doppiaggio e alla cultura pop.

Paolo Crepet salirà sul palco martedì 24 marzo alle ore 21:00 con “Il reato di pensare”, un monologo che indaga le tensioni della contemporaneità: conflitti, migrazioni, solitudini, fragilità emotive e responsabilità dimenticate. Un invito a recuperare il coraggio del pensiero critico e della libertà personale.

Psichiatra, sociologo, saggista e opinionista italiano, Crepet è conosciuto per il suo approccio divulgativo su temi educativi, psicologici e sociali, focalizzandosi spesso sul disagio giovanile, la genitorialità e l’educazione. In oltre quarant’anni di carriera ha pubblicato, in Italia e all’estero, articoli scientifici, saggi e romanzi. Spesso ospite di programmi di approfondimento e talk show, interviene come opinionista ed esperto, portando uno sguardo critico e appassionato sulle sfide della contemporaneità.

Mercoledì 25 marzo, alle ore 20:30, Drusilla Foer reinterpreta la favola di Amore e Psiche di Apuleio, in uno spettacolo scritto con Giancarlo Marinelli e diretto da Dimitri Milopulos. “Venere Nemica” esplora identità, metamorfosi, bellezza che cambia e complessità dei legami, con la cifra stilistica raffinata e intelligente che contraddistingue l’artista.

Gianluca Gori è un attore e regista italiano, celebre per il suo alter ego Drusilla Foer. Con questo personaggio, divenuto una vera e propria icona di stile, ha raggiunto la notorietà nazionale tra TV, teatro e cinema. Nel 2022 co-conduce la terza serata del Festival di Sanremo accanto ad Amadeus e presenta i David di Donatello. È poi protagonista della trasmissione Drusilla e l’almanacco del giorno dopo.

Lunedì 30 marzo, alle ore 21:00, Maurizio Casagrande sarà protagonista di “La Prova del Nove”, uno spettacolo comico-musicale che racconta, tra gag, musica e momenti di teatro nel teatro, la complicata genesi di un nuovo show. Una serata brillante e divertente che offre leggerezza, comicità e buona musica.

Maurizio Casagrande è un noto attore, regista, sceneggiatore e comico italiano, celebre per il suo lungo sodalizio artistico con Vincenzo Salemme e per ruoli in fiction di successo come Carabinieri. Artista brillante e versatile, spazia con naturalezza tra cinema, teatro e televisione, costruendo una carriera ricca di interpretazioni iconiche e progetti da lui stesso diretti.

Dove acquistare i biglietti. I biglietti per lo spettacolo di Drusilla Foer - Venere Nemica possono essere acquistati su TicketOne e Inprimafila, con una scontistica dedicata agli studenti Unical. I biglietti per lo spettacolo di Maurizio Casagrande - La Prova del Nove sono disponibili su TicketOne e Inprimafila, con una scontistica dedicata agli studenti: ulteriori dettagli sulla pagina dedicata.