Il concerto ha coinvolto il pubblico tra canto e ballo. Questa sera il cartellone prosegue con “Elettra 1944” e Pamela Villoresi

Il Teatro dei Ruderi di Cirella si è trasformato per una sera in una grande pista da ballo. Domenica 9 agosto il Grupo Compay Segundo ha portato a Diamante il repertorio e le sonorità della tradizione cubana, coinvolgendo il pubblico fin dalle prime esecuzioni.

Canti, balli e applausi hanno accompagnato il concerto, costruito intorno all’eredità artistica di Compay Segundo, uno dei protagonisti del progetto musicale Buena Vista Social Club.

Il Grupo Compay Segundo al Teatro dei Ruderi

L’ensemble, guidato da Salvador Repilado Labrada, figlio di Compay Segundo, ha proposto un viaggio nella musica popolare dell’isola attraverso ritmi, strumenti e arrangiamenti legati alla storia del son cubano.

Il gruppo rappresenta la continuità del percorso musicale avviato da Compay Segundo e porta sui palcoscenici internazionali alcuni dei brani divenuti simbolo della cultura cubana. L’appuntamento di Diamante era inserito nel tour italiano dell’ensemble e nel calendario estivo del Teatro dei Ruderi

Secondo il resoconto diffuso dall’ufficio stampa del teatro, la platea ha partecipato attivamente allo spettacolo, cantando e ballando insieme ai musicisti. L’incontro tra il repertorio cubano e il pubblico calabrese ha così trasformato il concerto in una serata di condivisione, oltre la dimensione della semplice esibizione dal vivo.

Il legame tra Cuba e il Sud Italia

Durante la serata Salvador Repilado Labrada ha sottolineato la sintonia avvertita a Diamante, individuando nel calore, nell’ospitalità e nella gentilezza del pubblico alcuni elementi comuni tra la cultura cubana e quella del Sud Italia.

Un legame costruito attraverso la musica e rafforzato dalla risposta degli spettatori, che hanno accompagnato gli artisti durante l’intero concerto.

La direzione artistica della stagione 2026, affidata a Carli Fashion Agency e GF Entertainment, ha inserito l’appuntamento in un cartellone che attraversa linguaggi differenti, dalla musica internazionale alla drammaturgia e alla comicità.

Questa sera ai Ruderi arriva “Elettra 1944”

La programmazione continua questa sera, lunedì 10 agosto, alle ore 21.30, con “Elettra 1944”, nuovo lavoro scritto e diretto da Giancarlo Nicoletti.

Lo spettacolo, prodotto da Altra Scena e L’Altro Teatro, porta sul palco Pamela Villoresi, Giulio Corso, Francesco Foti, Alice Spisa, Cristina Todaro e Giacomo Andrea Faroldi.