La Calabria si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più prestigiosi dedicati al motorismo storico e alla valorizzazione del territorio: dal 30 maggio al 2 giugno 2026 andrà in scena la decima edizione del Festival Autoretrò – 3° Memorial Lillo Cavallo, manifestazione organizzata da AREMES che negli anni è diventata punto di riferimento nazionale per gli appassionati di auto storiche e cultura automobilistica italiana. L'edizione 2026 assume un significato particolarmente importante perché celebrerà tre prestigiose ricorrenze: i 30 anni del club AREMES, i 60 anni di ASI – Automotoclub Storico Italiano e il 120° anniversario della fondazione della Lancia, storica casa automobilistica italiana fondata il 27 novembre 1906 a Torino da Vincenzo Lancia.

Saranno quaranta gli equipaggi partecipanti provenienti da dieci diversi club italiani e internazionali. Alla manifestazione prenderanno parte gli appassionati provenienti da Malta, Sicilia, Marche, Calabria, Puglia, Campania e Lombardia , confermando il crescente prestigio nazionale ed estero dell'iniziativa. Le vetture protagoniste rappresentano un autentico patrimonio della storia dell'automobile, con modelli costruiti tra il 1936 e il 2003. Tra i marchi presenti figurano Ferrari, Alfa Romeo, Mercedes-Benz, Fiat, Lancia, Maserati e Porsche, oltre alla rarissima Crosley Hot Shot SS, modello di particolare interesse storico e collezionistico.

Grande attenzione sarà dedicata anche al ricambio generazionale e alla partecipazione femminile : sette conducenti avranno meno di quarant'anni e tre saranno donne, segnale concreto di un movimento storico sempre più inclusivo e capace di coinvolgere le nuove generazioni. L'apertura ufficiale della manifestazione è prevista per sabato 30 maggio a Piazza Italia a Reggio Calabria, dove le vetture storiche saranno esposte dalle ore 08:30 alle ore 12:30.

L'organizzazione invita la cittadinanza, gli appassionati ei turisti a partecipare a questo speciale momento inaugurale, che offrirà l'opportunità di ammirare da vicino autentici gioielli dell'automobilismo storico e incontrare gli equipaggi protagonisti del Festival. Il percorso del Festival attraverserà alcuni tra i borghi più suggestivi e affascinanti della Calabria, tra la Costa dei Gelsomini e la Costa degli Dei. Le tappe interesseranno Reggio Calabria, Pentidattilo, Roccella Ionica, Badolato, Stilo, Gerace, Spilinga e Tropea, unendo cultura, tradizioni, enogastronomia e paesaggi di straordinaria bellezza in un'esperienza immersiva nel cuore della Calabria più autentica.