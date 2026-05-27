Torna uno dei servizi sociali più storici e identitari del welfare cittadino rendese. L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Sandro Principe rilancia infatti il soggiorno termale dedicato agli over 65, iniziativa rivolta a cinquanta cittadini residenti nel territorio comunale.

Per l’edizione 2026 la destinazione scelta è Guardia Piemontese, storica località termale del Tirreno cosentino. I partecipanti soggiorneranno presso le terme dal 29 giugno all’11 luglio per un totale di dodici pernottamenti.

L’iniziativa punta a coniugare benessere, prevenzione sanitaria e socialità, riproponendo un modello di assistenza che negli anni ha rappresentato un punto di riferimento per molti anziani del territorio.

Per partecipare sarà necessario possedere alcuni requisiti specifici: residenza nel Comune di Rende, età non inferiore ai 65 anni, autosufficienza fisica tale da consentire il viaggio in autobus e prescrizione medica delle cure termali.

Le domande potranno essere presentate entro le ore 9 del 16 giugno attraverso posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo.rende@pec.it oppure mediante consegna diretta, in busta chiusa, all’Ufficio Protocollo del municipio di piazza San Carlo Borromeo.

Alla richiesta dovranno essere allegati documento d’identità, certificato medico attestante l’autosufficienza, prescrizione delle cure e certificazione Isee.

Il soggiorno sarà sostenuto economicamente in parte dal Comune e in parte dagli utenti attraverso un sistema di compartecipazione. La copertura integrale delle spese è prevista per i cittadini con reddito Isee inferiore ai 6mila euro.

Per informazioni aggiuntive e modulistica sarà possibile consultare il sito ufficiale del Comune di Rende.