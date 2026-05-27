La capogruppo azzurra al Comune di Rende legge il voto amministrativo come un segnale di consolidamento territoriale del partito e rilancia il ruolo moderato e di governo di Forza Italia in Calabria

«Forza Italia si consolida come una delle principali forze di riferimento del centrodestra». È questa la lettura politica affidata da Stefania Galassi, capogruppo di Forza Italia al Consiglio comunale di Rende, all’esito delle recenti elezioni amministrative in Calabria.

Secondo Galassi, il voto conferma «un radicamento territoriale solido» e una capacità di rappresentanza che continua a tradursi in «risultati significativi nei comuni chiamati al voto». Una riflessione che punta soprattutto sul ruolo strategico svolto dal partito all’interno della coalizione di centrodestra.

«Il dato elettorale – sottolinea – evidenzia non solo la tenuta del partito ma anche la sua funzione di equilibrio e di governo, capace di intercettare un elettorato moderato, civico e pragmatico che chiede stabilità amministrativa e concretezza nell’azione politica».

Nel commento della consigliera rendese emerge anche il riferimento al quadro regionale complessivo, dove il centrodestra, secondo Galassi, avrebbe rafforzato la propria presenza nei territori grazie anche al contributo determinante degli azzurri nella costruzione delle maggioranze locali e nella selezione della classe dirigente.

Uno sguardo che si concentra poi sull’area urbana cosentina e su Rende, considerate realtà strategiche nel nuovo assetto politico-amministrativo calabrese. «A tutti i sindaci e ai consiglieri eletti – dichiara – rivolgo il mio più sincero augurio di buon lavoro, nella consapevolezza delle responsabilità che il mandato amministrativo comporta».

Un passaggio particolare è dedicato al deputato Francesco Cannizzaro, indicato da Galassi come «un punto di riferimento fondamentale per tutta la comunità politica di Forza Italia in Calabria», elogiandone «l’eccellente risultato ottenuto» e «il costante impegno politico e territoriale».

Infine, la rivendicazione del ruolo centrale di Forza Italia negli equilibri del centrodestra regionale: «Forza Italia dimostra ancora una volta di essere una forza indispensabile per la stabilità dei governi locali. Un ruolo che intendiamo continuare a svolgere con responsabilità, coerenza e spirito di servizio verso i cittadini».