La Disco Music dei mitici anni ’70 e ’80. Ma anche il grande cantautorato italiano che rivive attraverso le rivisitazioni dei classici di Sergio Endrigo, Lucio Battisti e Gino Paoli, per approdare alle suggestioni britanniche di Elton John.

Tutto questo in Disco Gold Edition, il concerto che l’Orchestra Sinfonica Brutia, diretta dal Maestro Francesco Perri eseguirà la sera del 18 settembre, a partire dalle ore 21:30, a piazza Matteotti nell’ambito della sessantunesima edizione di Settembre Rendese.

Il divertimento e la nostalgia di quegli anni importanti della musica, eseguita sulla base di una particolare impostazione radiofonica, assumono una veste colta e originale, grazie agli arrangiamenti di Giuseppe Santelli e all’interpretazione del direttore Perri, che coordinerà una band con tre voci soliste e un’orchestra di varie decine di elementi.