Musica Senza Frontiere è l’iniziativa solidale natalizia dedicata alla raccolta fondi a favore di Medici Senza Frontiere, che animerà la comunità con due appuntamenti all’insegna della musica, della condivisione e della solidarietà.

I due appuntamenti

Il primo evento si terrà sabato 21 dicembre alle ore 19, con un momento di intrattenimento dedicato ai più piccoli grazie allo spettacolo del Mago Frankie, in occasione della crispellata in Piazza Padre Pio, sempre a scopo benefico.

Il secondo appuntamento è fissato per martedì 23 dicembre alle ore 20.30 con il concerto solidale che vedrà protagonisti il Come Shine Gospel Choir, diretto da Elisa Brown, la Tirrenian String Orchestra, un trio per due flauti e clarinetto dal Conservatorio Tchaikowsky di Nocera Terinese e le Voci in Coro a cura dei maestri Olivia Bruno, Francesca Calabrò e Daniela Maiolino. L’evento si terrà nella sala consiliare.

I premi

A conclusione della serata musicale del 23 dicembre si svolgerà l’estrazione di circa 16 premi generosamente donati da attività locali che hanno scelto di sposare la causa. I biglietti per l’estrazione sono acquistabili in entrambe le giornate, il 21 e il 23 dicembre. Un’occasione speciale per vivere la magia del Natale sostenendo una causa umanitaria di grande valore.