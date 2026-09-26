Il 2 ottobre 2026, il Cinema Teatro Garden di Rende riapre le porte alla solidarietà e allo spettacolo. Sul palco, famosi nomi del giornalismo e stimati professionisti si metteranno in gioco sotto mentite spoglie per sostenere tre preziosi progetti benefici.

Ritorna con la sua 9ª edizione uno degli appuntamenti più attesi e travolgenti del territorio: “Canto anch’io, no tu no”, lo spettacolo benefico promosso dall’associazione Apdem Onlus (Associazione Paolo de Benedittis ed Ercole Martirano) in collaborazione con M-Art. La formula è quella collaudata e divertentissima di un vero e proprio Tale e Quale Show nostrano: a salire sul palco saranno stimati professionisti della realtà calabrese – tra cui amati volti del giornalismo locale e non solo – pronti a spogliarsi dei loro ruoli quotidiani per trasformarsi in icone della musica internazionale.

Ma con un dettaglio speciale: l’anonimato è assoluto! I concorrenti saranno annunciati ed esibiti unicamente con il nome del cantante che interpreteranno, lasciando al pubblico la suggestione dell’interpretazione e alla giuria l’onere di stilare la classifica dei premiati.

A condurre la serata sarà la brillante coppia formata dall’attore Paolo Mauro e dalla cantante e compositrice Rosa Martirano, che cura anche la direzione artistica e la preparazione vocale delle performance.

Una macchina scenica imponente che vede coinvolti grandi professionisti: dalla make-up artist Claudia Caschetto ai costumi dell’Accademia New Style, fino alle coreografie del Performing Arts Studio di Mirella Castriota e al service audio di Alessandro Guido (At the place studio). Ma al centro di questa serata di musica e allegria c’è un valore ancora più forte: la solidarietà. Tutti i proventi dell’evento saranno infatti interamente devoluti a tre importanti iniziative benefiche: “Ospedale delle anime”: la cura dello spirito e dell’accoglienza promossa da Don Antonio Abruzzini (associazione Operai della Divina Misericordia) nel convento di S. Antonio a Pietrafitta, per offrire sostegno a chi si trova in difficoltà. “Welcome to Life”: il progetto della Fondazione Il cuore in una goccia, per l’allestimento di una stanza dedicata all’Hospice Perinatale presso la Casa Sollievo della Sofferenza a San Giovanni Rotondo, offrendo cura e vicinanza alle famiglie e ai piccoli affetti da patologie prenatali.

E infine: “Sosteniamo il futuro: rette scolastiche per i bambini fantasma di Mayungu”: la campagna dell’Apdem Onlus per garantire l’istruzione e contrastare la povertà educativa dei bambini che vivono nei pressi della discarica di Mayungu. A credere e a supportare con forza questa manifestazione c’è una rete unita delle più importanti realtà associative del territorio e nazionali, tra cui le sezioni cosentine di Associazione Massimiliano Adamo, Ass. Confluenze, Fondazione Attilio Giuliani, Ass. Gli altri siamo noi, Ass. Runners, Ass. C’è bello Cosenza e Ass. C.F.U. Italia.

I nostri concorrenti sono pronti a tutto e si sono preparati nei minimi dettagli. Sarà una serata spettacolare e divertentissima assicura Rosa Martirano.

A lei fa eco la presidente dell’Apdem, Simona De Benedittis: «È un appuntamento imperdibile che unisce la gioia dello spettacolo al valore profondo dell’aiuto reciproco. Vi aspettiamo numerosi per fare la differenza insieme».