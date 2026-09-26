Il 2 ottobre 2026, il Cinema Teatro Garden di Rende riapre le porte alla solidarietà e allo spettacolo. Sul palco, famosi nomi del giornalismo e stimati professionisti si metteranno in gioco sotto mentite spoglie per sostenere tre preziosi progetti benefici.
Tutti gli articoli di Eventi
PHOTO
Ritorna con la sua 9ª edizione uno degli appuntamenti più attesi e travolgenti del territorio: “Canto anch’io, no tu no”, lo spettacolo benefico promosso dall’associazione Apdem Onlus (Associazione Paolo de Benedittis ed Ercole Martirano) in collaborazione con M-Art. La formula è quella collaudata e divertentissima di un vero e proprio Tale e Quale Show nostrano: a salire sul palco saranno stimati professionisti della realtà calabrese – tra cui amati volti del giornalismo locale e non solo – pronti a spogliarsi dei loro ruoli quotidiani per trasformarsi in icone della musica internazionale.
Ma con un dettaglio speciale: l’anonimato è assoluto! I concorrenti saranno annunciati ed esibiti unicamente con il nome del cantante che interpreteranno, lasciando al pubblico la suggestione dell’interpretazione e alla giuria l’onere di stilare la classifica dei premiati.
A condurre la serata sarà la brillante coppia formata dall’attore Paolo Mauro e dalla cantante e compositrice Rosa Martirano, che cura anche la direzione artistica e la preparazione vocale delle performance.
Una macchina scenica imponente che vede coinvolti grandi professionisti: dalla make-up artist Claudia Caschetto ai costumi dell’Accademia New Style, fino alle coreografie del Performing Arts Studio di Mirella Castriota e al service audio di Alessandro Guido (At the place studio). Ma al centro di questa serata di musica e allegria c’è un valore ancora più forte: la solidarietà. Tutti i proventi dell’evento saranno infatti interamente devoluti a tre importanti iniziative benefiche: “Ospedale delle anime”: la cura dello spirito e dell’accoglienza promossa da Don Antonio Abruzzini (associazione Operai della Divina Misericordia) nel convento di S. Antonio a Pietrafitta, per offrire sostegno a chi si trova in difficoltà. “Welcome to Life”: il progetto della Fondazione Il cuore in una goccia, per l’allestimento di una stanza dedicata all’Hospice Perinatale presso la Casa Sollievo della Sofferenza a San Giovanni Rotondo, offrendo cura e vicinanza alle famiglie e ai piccoli affetti da patologie prenatali.
E infine: “Sosteniamo il futuro: rette scolastiche per i bambini fantasma di Mayungu”: la campagna dell’Apdem Onlus per garantire l’istruzione e contrastare la povertà educativa dei bambini che vivono nei pressi della discarica di Mayungu. A credere e a supportare con forza questa manifestazione c’è una rete unita delle più importanti realtà associative del territorio e nazionali, tra cui le sezioni cosentine di Associazione Massimiliano Adamo, Ass. Confluenze, Fondazione Attilio Giuliani, Ass. Gli altri siamo noi, Ass. Runners, Ass. C’è bello Cosenza e Ass. C.F.U. Italia.
I nostri concorrenti sono pronti a tutto e si sono preparati nei minimi dettagli. Sarà una serata spettacolare e divertentissima assicura Rosa Martirano.
A lei fa eco la presidente dell’Apdem, Simona De Benedittis: «È un appuntamento imperdibile che unisce la gioia dello spettacolo al valore profondo dell’aiuto reciproco. Vi aspettiamo numerosi per fare la differenza insieme».