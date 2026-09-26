C’è un limite oltre il quale il dolore personale smette di cercare giustizia e si trasforma in pura devastazione sconsiderata. A Middlesbrough, nell'Inghilterra settentrionale, questo confine è stato superato nel modo più violento e surreale possibile: con un trattore da trentamila sterline scagliato a tutta velocità contro un edificio residenziale, trasformato per l'occasione in una macina da demolizione.

Al centro di questa storia c'è una faida viscerale, alimentata dal disprezzo e finita dritta nelle aule della Corte di Teesside. Tutto ha inizio quando Luke Lancaster, il rivale della vicenda, decide di pubblicare sui social network un filmato dal contenuto aberrante: nelle immagini lo si vede urinare dissacrando le tombe del padre e del fratello di Nathan Blagg, completando l'opera a calci contro la lapide di famiglia. Un atto di una crudeltà gratuita che ha spalancato le porte dell'inferno.

La legge della giungla e l'assalto notturno

Sconvolto e accecato dall'oltraggio subito, il ventottenne Blagg ha scelto di non attendere i tempi della giustizia ordinaria, preferendo applicare una sua personale "legge del taglione". La notte dell'8 maggio, insieme a due complici, l'uomo si è introdotto in un'azienda agricola nei pressi di Kirklevington a bordo di un fuoristrada con targhe contraffatte. Lì ha sottratto un pesante trattore Massey Ferguson e un'imballatrice da fieno, mettendosi al volante per un tragitto folle di oltre quattordici chilometri.

I filmati delle telecamere di videosveglianza mostrano il pesante automezzo procedere a rotta di collo lungo le strade cittadine, sfrecciando a tratti contromano fino a raggiungere Priory Road. Giunto a destinazione, Blagg ha trasformato il trattore in un ariete, lanciandolo a pieno regime contro una villetta a tre camere da letto legata a Lancaster.

L’impatto è stato devastante: la facciata è stata letteralmente sbriciolata e la furia del mezzo ha quasi abbattuto la parete divisoria con l'immobile adiacente, costringendo le forze dell'ordine a un'evacuazione d'urgenza dell'intero isolato. L'abitazione visata era fortunatamente vuota, ma Blagg ha agito al buio, ignorando del tutto se all'interno vi fossero persone o se i vicini stessero dormendo a pochi centimetri dal crollo.

Vittime collaterali e conti da pagare

Oltre ai residenti, costretti a fuggire e oggi segnati dal terrore di possibili ritorsioni, la furia di Blagg ha travolto incolpevoli terzi. L'agricoltore Ian Tate, legittimo proprietario del trattore, si è ritrovato con danni da capogiro: cinquantaseimila sterline di riparazioni per il mezzo, l'imballatrice completamente distrutta e un costo mensile esorbitante per noleggiare macchinari sostitutivi. "Lavorare la terra è già duro di per sé, non meritavo di finire in mezzo a questa pazzia", ha amaramente commentato l'uomo.

La spedizione punitiva con il trattore rappresentava solo il culmine di una spirale innescata settimane prima, quando Lancaster aveva tentato di investire Blagg davanti agli uffici di sorveglianza. Inoltre, pochi giorni dopo l'attentato alla casa, Blagg si era reso protagonista dell'ennesima bravata, schiantando una Jaguar rubata contro un lampione ad alta velocità.

La sentenza del giudice

Durante il dibattimento, la difesa ha tentato di far passare la demolizione dell'immobile come una "scelta moderata", un'alternativa meno cruenta rispetto a un'aggressione fisica diretta. Un'argomentazione respinta con fermezza dal giudice Paul Reid. Pur definendo "disgustosa e provocatoria" la profanazione delle tombe, il magistrato ha ribadito che la faida ha messo a repentaglio la vita di cittadini totalmente estranei alla vicenda.

Riconosciuto colpevole di furto di veicoli, danneggiamento aggravato con pericolo per l'incolumità pubblica e rissa, Nathan Blagg è stato condannato a sette anni e due mesi di reclusione, ai quali si aggiungeranno due anni di libertà vigilata estesa e sette anni di divieto assoluto di guida.