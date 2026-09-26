Un gol di Maggiore decide Bari-Cosenza. I rossoblù giocano una partita ordinata soprattutto a livello difensivo, ma non si vedono mai dalle parti dell’ex Cerofolini.

DIFESA

RIZZO: VOTO 5

La dura vita del portiere. Una sola sbavatura, che però è decisiva. Prima e dopo l’errore in uscita sul gol di Maggiore, compie almeno tre buonissimi interventi.

CLEMENTE: VOTO 6,5

Viene schierato da braccetto della difesa a tre e gioca un’altra buona partita. Bravo a scalare sull’esterno quando Tribuzzi salta Contiliano, ma anche ad accompagnare l’azione, visto che mette qualche buon cross soprattutto nel primo tempo.

DALMAZZI: VOTO 6

Butic si muove su tutto il fronte offensivo e lui fa un po’ fatica a leggerne i movimenti. Tutto sommato centralmente il Cosenza non concede nulla.

DAMETTO: VOTO 6,5

Torna finalmente sui livelli della passata stagione. Cattivo, lucido, sempre sul pezzo. Stinge i denti e chiude tutti i varchi visto che non è al meglio.

CENTROCAMPO

CONTILIANO: VOTO 6

La sua duttilità è una dote che gli permette di essere schierato esterno destro. Ci mette tanta volontà, ma soffre contro Tribuzzi. Prova a spingere nel finale.

NDOW: VOTO 5,5

Prima da titolare in campionato. Poca qualità. Si limita a passare al compagno più vicino le poche palle che ha tra i piedi. Chiude qualche varco e niente più.

D’ALENA: VOTO 5,5

Tutte le azioni del Cosenza passano dai suoi piedi. Peccato che gli scappi Maggiore in occasione del gol. Da capire se lascia l’avversario perché il portiere gli chiama la palla.

GIANNINI: VOTO 5,5

Tiene bene la posizione ma anche lui si prende poche responsabilità e non rischia mai più di tanto.

ATTACCO

ENERGE: VOTO 5,5

Gioca troppo lontano dalla porta per poter incidere. Nel finale prova a svariare ma non incide.

PETROVIC: VOTO 5,5

Lasciato solo in mezzo ai centrali del Bari. Tocca pochissimi palloni e non può fare di più nonostante l’impegno.

MCJANNET: VOTO 6

E’ l’unico che prova a prendere qualche iniziativa compresi due tiri verso la porta imprecisi. Nel secondo tempo si adatta sulla sinistra.

ALLENATORE

COPPITELLI: VOTO 6

Il Cosenza gioca una gara ordinata nella quale si è quasi soddisfatti di aver perso con un solo gol di scarto visto l’avversario e la situazione generale. Da migliorare sicuramente quella che è la produzione offensiva. Cerofolini è praticamente inoperoso per 90 minuti. Infatti, nonostante una parvenza di forcing nel finale, il Cosenza non tira mai verso la porta.

SUBENTRATI

PALMIERI: VOTO 6

Con il suo ingresso il Cosenza alza un po’ il baricentro. Tiene più di una palla nella trequarti barese, cosa che prima non era mai successa.

QUIETO: VOTO 5

Mezz’ora abbastanza anonima. Ci si aspettava qualche guizzo almeno.

PALAZZINO: VOTO 6

Il suo recupero può essere fondamentale. Entra e crea scompiglio nella difesa del Bari con dribbling e cross.

COGONI: SV

DZEPAR: SV