Il Palio dei Rioni Città di Celico torna a riaccendere il senso di comunità, la passione per le tradizioni e l’orgoglio identitario del territorio. Dopo il successo della prima edizione, la manifestazione si prepara a vivere il suo secondo capitolo nei giorni 4, 5, 6, 12, 13 e 14 giugno, con un programma pensato per coinvolgere cittadini, visitatori, famiglie e appassionati.

Per sei giornate, Celico diventerà un grande palcoscenico di colori, sfide, spettacoli e partecipazione collettiva, confermando il Palio come uno degli appuntamenti più attesi dell’anno.

Il Palio dei Rioni torna a Celico

La seconda edizione nasce con l’obiettivo di rafforzare quanto costruito lo scorso anno, ampliando il coinvolgimento della comunità e valorizzando il patrimonio culturale del paese.

I rioni di Celico saranno protagonisti di giochi, competizioni, momenti di spettacolo e iniziative di aggregazione, in un clima di sana rivalità e forte appartenenza. La manifestazione non è soltanto una gara tra quartieri, ma un’occasione per riscoprire legami, radici e memoria condivisa.

Il Palio rappresenta infatti un momento di incontro tra generazioni diverse, capace di unire tradizione, cultura popolare e partecipazione attiva.

Tradizione, cultura e senso di appartenenza

L’evento punta a valorizzare le tradizioni locali e a promuovere il patrimonio identitario di Celico, trasformando il paese in uno spazio vivo di socialità e festa.

La competizione tra rioni diventa così il modo per raccontare una comunità che si riconosce nella propria storia e che sceglie di metterla al centro di una manifestazione capace di attrarre anche visitatori dall’esterno.

Colori, entusiasmo, spettacolo e condivisione saranno gli elementi centrali di una seconda edizione che vuole confermare il ruolo del Palio come appuntamento stabile e rappresentativo per il territorio.

L’organizzazione di Cylikon con il Comune di Celico

L’iniziativa è realizzata dall’Associazione Culturale Cylikon ets in collaborazione con il Comune di Celico. Il Palio si svolge con il patrocinio della Regione Calabria e di Calabria Straordinaria, a testimonianza del valore culturale e turistico della manifestazione.

Un riconoscimento che conferma l’importanza dell’evento non solo per la comunità celichese, ma anche per la promozione delle eccellenze calabresi e delle iniziative capaci di raccontare i territori attraverso la partecipazione popolare.

Gli organizzatori: «Una festa della comunità»

A sottolineare il significato del Palio sono gli organizzatori, che invitano cittadini e visitatori a partecipare numerosi.

«Il Palio dei Rioni è molto più di una competizione: è una festa della comunità che unisce generazioni diverse, valorizza le nostre radici e rafforza il senso di identità e appartenenza. Invitiamo cittadini, visitatori e appassionati a partecipare numerosi a questa grande celebrazione».

Parole che restituiscono il cuore della manifestazione: una festa collettiva, costruita attorno alla memoria, alla partecipazione e alla voglia di vivere il paese come comunità.

Sei giornate di festa nel cuore di Celico

L’appuntamento è fissato per il 4, 5, 6, 12, 13 e 14 giugno. In quei giorni Celico ospiterà la seconda edizione del Palio dei Rioni, offrendo ai partecipanti un’esperienza fatta di emozioni, divertimento e condivisione.