Il cantante e showman emiliano sarà protagonista il prossimo 27 giugno a Rende con la sua Big Band per una serata all’insegna della musica e dello spettacolo dal vivo

Sarà Paolo Belli, insieme alla sua storica Big Band, uno dei protagonisti dell’estate rendese 2026. Il cantante, musicista e volto noto della televisione italiana farà tappa a Rende il prossimo 27 giugno con il “Summer Tour 2026”, per un concerto gratuito in programma alle ore 21 in piazza Museo del Presente.

L’evento si inserisce nel calendario delle iniziative promosse sul territorio e promette di trasformare il centro cittadino in una grande festa popolare all’insegna della musica dal vivo, del ritmo e dell’intrattenimento.

Da oltre trent’anni Paolo Belli rappresenta una delle figure più riconoscibili del panorama musicale italiano grazie al suo stile capace di mescolare swing, soul, pop e musica dance, costruendo un rapporto diretto e coinvolgente con il pubblico. Accanto all’attività musicale, Belli è diventato negli anni anche uno dei volti più amati della televisione italiana, soprattutto attraverso la lunga collaborazione con Milly Carlucci e il programma “Ballando con le Stelle”.

Sul palco di Rende arriverà accompagnato dalla Big Band, formazione che da anni caratterizza i suoi spettacoli dal vivo e che ha contribuito a renderli veri e propri show musicali ad alta energia, tra grandi successi, reinterpretazioni e momenti di improvvisazione.

L’appuntamento del 27 giugno rappresenta anche un’importante occasione di richiamo per il territorio, con ingresso libero e una serata pensata per coinvolgere pubblici di tutte le età.