“Primavera – La moda e il rito” è il titolo dell’incontro che avvierà, tra le mura del Castello Svevo, una serie di riflessioni sullo scorrere del tempo attraverso arte e creatività

La decima edizione della South Italy Fashion Week che si svolgerà da lunedì 27 aprile a domenica 3 maggio, si apre domani mattina con la prima delle quattro giornate dedicate alle stagioni.

“Primavera – La moda e il rito” è il titolo dell’incontro che a partire dalle 9.30 avvierà, tra le mura del Castello Svevo di Cosenza, una serie di riflessioni sullo scorrere del tempo, una narrazione che si compie attraverso il filtro dell’arte e della creatività.

A discutere del rifiorire come metafora di rinascita, saranno Fulvia Caligiuri, direttore Arsac, Luigia Iuliano, direttore Centro Sperimentale lametino, Gianfranco Donadio, giornalista e documentarista Unical, Luigia Granata, vicepresidente nazionale Confartigianato Moda, Giada Falcone, vicepresidente nazionale Donne Impresa Confartigianato.

L’iniziativa avrà un prologo recitativo tratto da “La restanza” dell’antropologo e saggista Vito Teti, interpretato da Matteo D’Attimo. Seguirà la prima delle quattro retrospettive che animeranno la settimana della South Italy Fashion Week dedicate alle stagioni. Il tema della moda e del rito sarà declinato attraverso il concetto di restanza come atto creativo: il focus sullo stilista Antonio Marras sarà curato da Moema Academy e New Production Eventi. Infine la performance “Rinascite” con la coreografia di Giuseppe Ferraro

South Italy Fashion Week è un evento prodotto dalla sinergia tra la direzione artistica di Moema Academy e quella tecnico-organizzativa di Big Digital Eye. Progetto ammesso a finanziamento (graduatoria provvisoria D.D. n. 20013 del 20/12/2025) a valere sull’Avviso Pubblico “Eventi Straordinari: la Calabria che incanta” – PAC Calabria 2014/2020.