La sottosegretaria collegata con riunione in Prefettura: «In particolare saranno realizzati un centro antiviolenza e un centro residenziale per persone con disabilità»

«Parliamo di investimenti previsti che superano i 4 milioni di euro e che vede Comuni importanti della provincia cosentina impegnati nella realizzazione di luoghi di legalità. In particolare, un centro antiviolenza e un centro residenziale per persone con disabilità, quindi riferiti sempre a quelle categorie più fragili con annessi, in alcuni casi, impianti sportivi e spazi verdi».

Lo ha detto la sottosegretaria all'Interno Wanda Ferro, in video collegamento con la riunione su "Interventi di valorizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata (ex misura Pnrr). Progetti di titolarità degli enti del territorio della provincia di CosenzaIncontro con gli Enti attuatori". svoltasi in Prefettura, a Cosenza.

«Per la Calabria - ha aggiunto - si tratta di un impegno importante, oltre 55 milioni di euro destinati per la realizzazione di 59 progetti in totale. Beni che sono stati sottratti alla criminalità organizzata e questo credo che sia la testimonianza concreta che finalmente possiamo far tornare a rivivere quei luoghi per la collettività. Credo che sarà un ulteriore tassello che aggiungiamo ad un ottimo risultato che ha visto negli ultimi tre anni ben 18mila beni assegnati agli enti locali o demanio per presidi di legalità».

Il bene nel comune di Cariati è destinato ad un centro antiviolenza, quello di Cassano allo Ionio. dopo i lavori di riqualificazione, è destinato a persone con disabilità. Per Domanico il finanziamento è destinato ad struttura di aggregazione tra generazioni e anche centro di ascolto per le donne vittime di violenza. Nel comune di San Fili, che è già molto avanti nella realizzazione del progetto, saranno realizzati alloggi per persone fragili. Due i progetti a Corigliano-Rossano, un centro sportivo e l'abbattimento di un immobile abusivo particolarmente simbolico sul territorio che diventerà un luogo verde con arredo urbano a disposizione della collettività. Il termine dei lavori di riqualificazione è prevista la fine del 2027.