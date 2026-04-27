Dopo la realizzazione dello spartitraffico che ha creato più di un malumore, ecco un’altra novità decisa dall’amministrazione comunale di Rende
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«Amaco informa che a seguito dell’Ordinanza n. 0023301 del 24/04/2026 del Comune di Rende, a partire da oggi 27 aprile 2026, la fermata Campagnano - Via Trieste (ubicata di fronte al Bar Occhiuto & Bozzo), interessata dalla Linea Circolare Veloce Rende, è definitivamente soppressa.
Conseguentemente gli autobus effettueranno il capolinea in Via Kennedy, presso il golfo di fermata istituito dallo stesso Ente, adiacente al Parco Robinson. Si invita pertanto l’utenza a utilizzare la nuova fermata sopra indicata. Ci scusiamo per eventuali disagi e ringraziamo per la collaborazione».