Al via la 15ª edizione del Premio Moda, l’esclusivo appuntamento ideato e promosso dall'APS "Officina della Cultura" ETS, sotto la direzione artistica di Enzo Centonze. La kermesse nasce per trasformare la suggestiva cornice di Matera, già patrimonio UNESCO e designata Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026, in un prestigioso palcoscenico internazionale. Un evento unico nel suo genere, capace di celebrare l'eccellenza creativa, stimolare il dialogo tra culture diverse e consolidare il profondo legame che unisce l'arte al fashion system.

Ospite d'eccezione del Premio Moda 2026 sarà il fashion designer cosentino Claudio Greco, un talento inarrestabile che in ogni sua creazione racchiude e racconta l'essenza e le radici della propria terra.

Il culmine dell'evento vedrà la premiazione del fashion designer giovedì 9 luglio, seguita venerdì 10 luglio da una sfilata suggestiva sulla scalinata della Chiesa di San Francesco di Paola, nell’omonima piazza. «Ricevere un premio è sempre una grande gratificazione. Farlo in un contesto così prestigioso, suggestivo e ricco di storia rende tutto ancora più emozionante», ha dichiarato lo stilista. Noto per il suo estro artistico e la sua passione per l'arte e il cinema, Claudio Greco usa i tessuti come vero e proprio mezzo di comunicazione. Al centro della sua visione c'è da sempre la complessità dell'universo femminile: tra le creazioni in passerella spiccherà un particolare omaggio a Brigitte Bardot, con un tubino che richiama lo stile iconico degli anni '50.

Il colore dominante della sfilata sarà il bianco, scelto come simbolo di purezza e pace, declinato su tessuti pregiati come la seta e il pizzo. Saranno "sfumature di donna" che prendono forma in abiti versatili, pensati per essere indossati in ogni occasione. «La moda è molto più di un mestiere: è creatività, passione, ricerca e dedizione quotidiana», sottolinea il designer.