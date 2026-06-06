Adesso c'è anche l'orario ufficiale. Il grande evento musicale targato Rai Radio2 in programma venerdì 12 giugno a Cosenza prenderà il via alle ore 21 e sarà completamente gratuito.

Piazza XV Marzo si prepara così ad accogliere migliaia di persone per quello che si annuncia come uno degli appuntamenti musicali più importanti dell'estate calabrese, primo atto del nuovo format "Radio2 Live – Il cielo è sempre più blu", realizzato nell'ambito della collaborazione tra Rai Com e Regione Calabria.

La città dei Bruzi sarà la prima tappa nazionale dell'iniziativa e si trasformerà per una sera in un grande palco a cielo aperto dedicato alla musica italiana e all'omaggio a Rino Gaetano, nel quarantacinquesimo anniversario della sua scomparsa.

A condurre la serata saranno Ema Stokholma e Gino Castaldo, volti simbolo di Rai Radio2. Il concerto sarà registrato per la successiva messa in onda televisiva e radiofonica.

Particolarmente ricca la line-up annunciata finora. Sul palco sono attesi Noemi, Fabrizio Moro, Michele Bravi, Le Vibrazioni, Aiello, Sarah Toscano, Cosmo, Eugenio in Via Di Gioia, Peppe Voltarelli, Serena Autieri e Alessandro Gaetano.

Guest star Gabry Ponte che ha riscritto le parole della sua celebre “Tutta l’Italia” in salsa cosentina.

L'evento rappresenta uno dei momenti centrali della programmazione estiva promossa dalla Regione Calabria insieme alla Rai e punta a trasformare il centro storico di Cosenza in una grande arena musicale capace di attrarre pubblico da tutta la regione.

Con ingresso libero e inizio fissato alle 21, Piazza XV Marzo si prepara dunque a vivere una lunga notte di musica, spettacolo e partecipazione popolare, in quello che molti hanno già ribattezzato il "Festivalbar calabrese" dell'estate 2026.