Il cantautore partenopeo Sal Da Vinci, reduce dal trionfo a Festival di Sanremo 2026 con il brano Per sempre sì, sarà in Calabria per la stagione dal vivo contrassegnata dal tour estivo “Sal Da Vinci | Live 2026”, che lo porterà sui palchi dei principali festival e arene italiane. Sono due le tappe calabresi annunciata: a quella di Cirò Marina, nel Crotonese, prevista per il 12 agosto 2026 all’Arena Saracena, si aggiunge la data del 13 agosto a San Nicola Arcella, nello spazio Arcella Open Air. Dallo Jonio al Tirreno: l’artista proverà ad accontentare tutti i suoi fan calabresi.