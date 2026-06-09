La comunità si stringe attorno alla figura del Santo per riscoprire le proprie radici, in un cammino spirituale e sociale che unisce fede, tradizione e momenti di altissimo intrattenimento

San Lucido si appresta a vivere uno dei momenti più attesi e sentiti dell'anno con l'inizio dei solenni festeggiamenti in onore del Patrono, San Giovanni Battista. La comunità si stringe attorno alla figura del Santo per riscoprire le proprie radici, in un cammino spirituale e sociale che unisce fede, tradizione e momenti di altissimo intrattenimento.

Don Luciano, nel suo accorato messaggio ai fedeli, sottolinea la profonda bellezza di questo appuntamento annuale, precisando che non si tratta di nostalgia o di una semplice tradizione, ma dell'espressione di un popolo che riconosce le proprie radici e sa da dove viene e verso dove è chiamato. San Giovanni Battista, ricorda il parroco, precede e annuncia, prepara la strada e accoglie l'invito a tornare a essere ciò che si è nel profondo, ovvero una comunità e una famiglia che si stringe attorno al suo nome più caro.

Don Luciano invita tutti a vivere questi giorni non da semplici spettatori, ma come protagonisti di comunione partecipando alle celebrazioni liturgiche, accogliendo i vicini e aprendo le porte affinché la gioia della festa entri nelle case e nei cuori. Il ricco programma religioso si aprirà ufficialmente lunedì 15 giugno con l'inizio del novenario e l'apertura della mostra artistica intitolata San Giovanni, tra passato e futuro presso la Chiesa di San Giovanni Battista; nella stessa giornata sono previsti il Santo Rosario e le preghiere al Santo alle ore 17.15, seguiti dalla Santa Messa alle ore 18.00. Il medesimo orario per il Rosario e la Santa Messa pomeridiana si ripeterà nei giorni successivi. Martedì 16 giugno si terranno il Santo Rosario e le preghiere alle ore 17.15 e la Santa Messa alle ore 18.00. Mercoledì 17 giugno sarà la giornata interamente dedicata ai malati, caratterizzata dall'unzione dei malati, con il Santo Rosario alle ore 17.15 e la Santa Messa delle ore 18.00 con l'amministrazione del Sacramento degli Infermi.

Giovedì 18 giugno la comunità celebrerà la giornata dedicata all'Eucaristia, che vedrà lo svolgimento del Santo Rosario alle ore 17.15, della Santa Messa alle ore 18.00 e, a seguire, della solenne Adorazione Eucaristica. Venerdì 19 giugno e sabato 20 giugno le funzioni rispetteranno la consueta scansione con il Santo Rosario alle ore 17.15 e la celebrazione della Santa Messa alle ore 18.00. Domenica 21 giugno, in occasione della dodicesima domenica del Tempo Ordinario, le celebrazioni si intensificheranno con la Santa Messa festiva del mattino alle ore 9.30, seguita nel pomeriggio dal Santo Rosario alle ore 17.15 e da una seconda Santa Messa festiva alle ore 18.00.

Lunedì 22 giugno sarà il suggestivo momento della Peregrinatio San Giovanni a mare, con il Santo Rosario programmato per le ore 16.15 e la successiva Santa Messa delle ore 17.00 presieduta da Monsignor Giovanni Checcinato; subito dopo si snoderà la processione del venerato simulacro per le vie di Pollella e San Lucido Marina, accompagnata dalle note della Banda Musicale San Giovanni Battista di San Lucido diretta dal Maestro E. Lattari. Martedì 23 giugno il programma religioso proseguirà fedelmente con il Santo Rosario e le preghiere alle ore 17.15 e la Santa Messa alle ore 18.00. Mercoledì 24 giugno si toccherà il culmine delle celebrazioni con la solennità della Natività di San Giovanni Battista, che si aprirà alle ore 9.00 con la Santa Messa mattutina; alle ore 10.00 si svolgerà il solenne corteo delle autorità civili e militari accompagnato dalla Banda Musicale Città di Bari, che precederà la Santa Messa Solenne delle ore 11.00, durante la quale, alla presenza delle massime autorità, si rinnoverà l'atto di affidamento da parte del Sindaco della città di San Lucido a San Giovanni e l'accensione della lampada votiva.

La giornata conclusiva vedrà un'ulteriore Santa Messa alle ore 18.00, seguita dalla solenne processione per le vie cittadine sempre accompagnata dalla Banda Musicale Città di Bari; l'evento culminerà con la consegna delle chiavi in Piazza Monumento, un rito tradizionalmente preceduto dall'emozionante arrivo della Fiamma di San Giovanni a cura delle società sportive dilettantistiche locali. Accanto ai riti della fede, il programma civile di quest'anno si preannuncia straordinario e testimonia il grande lavoro sinergico svolto dall'amministrazione comunale, guidata dalla lungimiranza dell'esecutivo De Tommasi e dall'assessorato al turismo coordinato da Cristian Marchese, capaci di allestire un cartellone di altissimo profilo che valorizza il territorio e attira visitatori. Quest'anno la grande musica raddoppia a San Lucido con ben due grandi concerti live di punta che animeranno la splendida cornice della Piazzetta Panoramica.

Il cartellone civile prenderà il via domenica 21 giugno a partire dalle ore 19.00 con l'evento San Giovanni dei Bambini presso l'area giochi di Piazza Monumento, mentre alle ore 22.00 la Piazzetta Panoramica ospiterà la Festa della musica 2026 con il concerto live della Deshedus Band, curato dalla locale Pro Loco di San Lucido APS. Il primo dei due grandi appuntamenti musicali di punta andrà in scena lunedì 22 giugno alle ore 22.00, sempre in Piazzetta Panoramica, con l'energia e i ritmi travolgenti del concerto live Dance Tarantella, una scelta mirata a valorizzare le sonorità e le tradizioni più amate.

Il raddoppio della grande musica d'autore si compirà martedì 23 giugno alle ore 22.00 nella medesima location con l'attesissimo concerto live di Fausto Leali, un gigante della canzone italiana che con la sua voce inconfondibile regalerà alla cittadinanza e ai turisti una serata indimenticabile. La chiusura definitiva dei festeggiamenti è prevista per mercoledì 24 giugno, giornata in cui Piazza Monumento ospiterà alle ore 21.00 il prestigioso concerto bandistico della Banda Storica di Bari, mentre a mezzanotte in punto, presso la suggestiva Panoramica Belvedere, lo straordinario spettacolo pirotecnico illuminerà il cielo di San Lucido calando il sipario su un'edizione memorabile delle feste patronali.