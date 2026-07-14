Non solo valorizzazione urbana, ma anche e soprattutto valorizzazione identitaria. Il palcoscenico naturale dell'evento farà da cornice alla promozione delle eccellenze vitivinicole del territorio di Verbicaro, un'area storicamente vocata alla viticoltura di altissima qualità

Sabato 18 luglio 2026, il cuore pulsante di Verbicaro si prepara ad accogliere il secondo attesissimo appuntamento della rassegna "Sorsi nel Borgo". L'evento, nato e ideato dalla Pro Loco Verbicaro APS in stretta collaborazione con l'azienda Verbicaro Viti e Vini, vede la partecipazione della BCC Calabria Nord - Credito Cooperativo Italiano in qualità di main sponsor e di Leon Consulting come partner commerciale, potendo contare sul prestigioso patrocinio del Comune di Verbicaro.

La valorizzazione del centro storico: le piazze tornano a vivere

L'obiettivo centrale di "Sorsi nel Borgo" resta la piena valorizzazione del centro storico di Verbicaro. Attraverso queste iniziative, le suggestive piazze del paese escono dalla quotidianità per trasformarsi in veri e propri salotti culturali ed enogastronomici all'aperto. Il borgo antico riprende vita, ripopolandosi di suoni, profumi e socialità, offrendo ai residenti e ai turisti l'opportunità di riscoprire la bellezza e l'autenticità degli scorci storici locali.

In alto i calici: la celebrazione delle eccellenze vitivinicole

Non solo valorizzazione urbana, ma anche e soprattutto valorizzazione identitaria. Il palcoscenico naturale dell'evento farà da cornice alla promozione delle eccellenze vitivinicole del territorio di Verbicaro, un'area storicamente vocata alla viticoltura di altissima qualità. I visitatori avranno la possibilità di degustare i migliori vini locali, scoprendo il lavoro, la passione e la tradizione che si celano dietro ogni singola etichetta.

Il programma della serata

La cornice principale della manifestazione sarà la suggestiva Piazza Moscatello, che a partire dalla seconda serata si animerà con una ricca offerta artistica e musicale. Alle 22:00 il live music: sul palco salirà il CPS - Complesso del Piano di Sotto, pronto a far battere il cuore della piazza con le sue note. A seguire, l’After Party Dj Set: la notte continuerà a ballare con la selezione musicale di DJ OTT, che curerà un set interamente dedicato alla travolgente Musica Anni '90.

La cittadinanza e i visitatori sono invitati a partecipare a questa seconda tappa speciale, dove il buon vino incontra la storia e il divertimento, per far risplendere ancora una volta la magia di Verbicaro.