Prosegue il percorso di confronto pubblico avviato con il primo Speaker’s Corner al CineTeatro Universal. Lunedì 8 giugno, alle ore 17:30, presso il Cluster Music Club di via Nicola Parisio, si terrà il secondo appuntamento promosso dalle forze politiche e civiche che hanno scelto di avviare una riflessione condivisa sul futuro della città.

Al centro dell’incontro il tema dell’economia della notte, intesa come insieme delle attività culturali, sociali, lavorative ed economiche che animano la città nelle ore serali e notturne. L’obiettivo è avviare un confronto aperto per costruire una visione contemporanea e sostenibile della vita notturna cittadina, superando l’idea della notte come semplice questione di ordine pubblico e riconoscendone invece il valore in termini di produzione culturale, occupazione, attrattività e socialità.

La sfida è quella di individuare un equilibrio tra le esigenze di chi vive, lavora e produce economia nelle ore notturne e il diritto alla qualità della vita e alla vivibilità urbana. Un confronto che coinvolge temi fondamentali come mobilità, sicurezza, salute, lavoro, cultura e servizi. L’iniziativa prenderà avvio con un focus group aperto agli operatori del settore e a tutti i soggetti interessati: gestori di locali, operatori dell’intrattenimento, organizzatori di eventi, hotel e B&B, dj e collettivi artistici, aziende di car sharing e bike sharing, servizi di trasporto pubblico e privato, associazioni di categoria, organizzazioni sindacali, rider e cittadini.

L’incontro si propone come uno spazio di ascolto e partecipazione per raccogliere contributi, idee e proposte utili alla definizione di politiche pubbliche innovative capaci di valorizzare il ruolo della notte nello sviluppo della città. L’evento è sostenuto da PD Cosenza, PSI Cosenza, Sinistra Italiana – AVS Cosenza, +Europa e M5S Cosenza.