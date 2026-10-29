La rappresentazione è della Compagnia Artemis Danza, in esclusiva per la Calabria, con ideazione e coreografia di Monica Casadei, musiche di Gioachino Rossini, elaborazione musicale di Luca Vianini e performance dal vivo del pittore Giuliano Del Sorbo

Dopo il grande successo di Una noche con Sergio Bernal, che ha inaugurato la 61ª Stagione del Teatro di Tradizione Alfonso Rendano di Cosenza, il cartellone prosegue con un nuovo appuntamento dedicato alla grande danza. Sabato 31 ottobre, alle ore 21.00, andrà in scena Il Barbiere di Siviglia Ballet, della Compagnia Artemis Danza, in esclusiva per la Calabria, con ideazione e coreografia di Monica Casadei, musiche di Gioachino Rossini, elaborazione musicale di Luca Vianini e performance dal vivo del pittore Giuliano Del Sorbo.

Quando musica e danza, suono e gesto, luce e corpi si fondono in un abbraccio totale, brioso, colorato ed esuberante, lo sguardo si incanta e il cuore gioisce: il teatro diventa un’esperienza di indimenticabile vitalità. È questa la promessa di Il Barbiere di Siviglia Ballet, una rilettura coreografica dell’iconico capolavoro rossiniano che restituisce tutta la brillantezza, l’ironia e il ritmo travolgente dell’opera, trasformandone la straordinaria energia musicale in movimento, immagini e suggestioni visive.

La creazione di Monica Casadei, alla guida di Artemis Danza, tra le più significative realtà della danza italiana, propone una visione dinamica e contemporanea del mondo rossiniano. La performance dal vivo del pittore Giuliano Del Sorbo arricchisce ulteriormente lo spettacolo, facendo dialogare danza e arti visive in un’esperienza scenica originale, capace di sorprendere e divertire. Il nuovo appuntamento arriva dopo l’entusiasmante accoglienza riservata a Una noche con Sergio Bernal.

Lo spettacolo inaugurale ha conquistato il pubblico del Rendano grazie alla straordinaria presenza scenica del danzatore spagnolo e della sua Compagnia, protagonisti di una performance di grande impatto visivo, caratterizzata da potenza espressiva, precisione tecnica e raffinatezza coreografica. La 61ª Stagione del Rendano si conferma così un progetto culturale all’insegna della qualità, della collaborazione istituzionale e dell’accessibilità.

In occasione dell’inaugurazione, il sindaco Franz Caruso, ha sottolineato il valore della programmazione, evidenziando la collaborazione con altri enti e, in particolare, con la Regione Calabria, che ha inserito la Stagione del Rendano nel progetto Festival Calabria Teatri in Città. Il primo cittadino ha inoltre rimarcato l’attenzione all’inclusione e alle nuove generazioni, attraverso una politica dei prezzi particolarmente vantaggiosa, con l’obiettivo di avvicinare un pubblico sempre più ampio al teatro e alla cultura. Il cartellone, curato dalla direzione artistica di Chiara Giordano, si distingue per la presenza di artisti di alto livello internazionale e per un importante progetto lirico dedicato alla celebre trilogia teatrale di Figaro: Il Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini, Le nozze di Figaro di Wolfgang Amadeus Mozart e La Mère coupable di Darius Milhaud, quest’ultima in prima esecuzione italiana e alla sua quarta rappresentazione mondiale. In questo percorso, la danza rappresenta un’occasione privilegiata per riscoprire i grandi titoli del repertorio, mettendone in luce la vitalità e la capacità di parlare al presente. Il Barbiere di Siviglia Ballet anticipa idealmente l’appuntamento con l’opera lirica rossiniana, in programma al Rendano il 13 e 15 novembre.

La 61ª Stagione del Teatro Rendano continua dunque nel segno della qualità e della contaminazione tra le arti, valorizzando la tradizione senza rinunciare a nuove forme espressive e invitando il pubblico a vivere il teatro come luogo di emozione, scoperta e partecipazione.