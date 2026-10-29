Disponibili da lunedì le somme negli uffici postali e per chi ha scelto l’accredito. Poste consiglia di evitare i momenti di maggiore affluenza
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Le pensioni di novembre saranno in pagamento da lunedì 2 novembre 2026 negli uffici postali della provincia di Cosenza. Lo comunica Poste Italiane, ricordando che chi ha scelto l’accredito potrà utilizzare anche i 174 ATM Postamat presenti sul territorio provinciale, con una carta abilitata al prelievo.
Per ritirare la pensione allo sportello è necessario presentare un documento di identità in corso di validità. È inoltre possibile delegare una terza persona al ritiro.
Accredito della pensione e prelievi ai Postamat
Dalla stessa data le somme saranno disponibili per i pensionati che hanno scelto l’accredito su Libretto di Risparmio, Conto BancoPosta o Postepay Evolution.
I possessori di carta di debito associata a conti o libretti e i titolari di Postepay Evolution potranno prelevare contante presso gli ATM Postamat, senza dover accedere allo sportello dell’ufficio postale.
I consigli di Poste per ridurre le attese
Per evitare i momenti di maggiore affluenza, Poste Italiane suggerisce, quando possibile, di recarsi negli uffici nella tarda mattinata o nelle ore pomeridiane, dove previste dall’orario di apertura.
La società invita inoltre a privilegiare i giorni successivi ai primi del mese, così da ridurre il rischio di tempi di attesa superiori alla media.
La copertura assicurativa sul contante prelevato
Poste ricorda che i possessori di carta di debito associata a conti o libretti possono usufruire gratuitamente di una polizza assicurativa sul contante prelevato.
Secondo le condizioni richiamate nella comunicazione, la copertura prevede un risarcimento fino a un massimo di 700 euro all’anno in caso di furto avvenuto nelle due ore successive al prelievo presso gli uffici postali o gli ATM Postamat.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito di Poste Italiane oppure contattare il numero 06 45263322.