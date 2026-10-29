Le pensioni di novembre saranno in pagamento da lunedì 2 novembre 2026 negli uffici postali della provincia di Cosenza. Lo comunica Poste Italiane, ricordando che chi ha scelto l’accredito potrà utilizzare anche i 174 ATM Postamat presenti sul territorio provinciale, con una carta abilitata al prelievo.

Per ritirare la pensione allo sportello è necessario presentare un documento di identità in corso di validità. È inoltre possibile delegare una terza persona al ritiro.

Accredito della pensione e prelievi ai Postamat

Dalla stessa data le somme saranno disponibili per i pensionati che hanno scelto l’accredito su Libretto di Risparmio, Conto BancoPosta o Postepay Evolution.

I possessori di carta di debito associata a conti o libretti e i titolari di Postepay Evolution potranno prelevare contante presso gli ATM Postamat, senza dover accedere allo sportello dell’ufficio postale.

I consigli di Poste per ridurre le attese

Per evitare i momenti di maggiore affluenza, Poste Italiane suggerisce, quando possibile, di recarsi negli uffici nella tarda mattinata o nelle ore pomeridiane, dove previste dall’orario di apertura.

La società invita inoltre a privilegiare i giorni successivi ai primi del mese, così da ridurre il rischio di tempi di attesa superiori alla media.

La copertura assicurativa sul contante prelevato

Poste ricorda che i possessori di carta di debito associata a conti o libretti possono usufruire gratuitamente di una polizza assicurativa sul contante prelevato.

Secondo le condizioni richiamate nella comunicazione, la copertura prevede un risarcimento fino a un massimo di 700 euro all’anno in caso di furto avvenuto nelle due ore successive al prelievo presso gli uffici postali o gli ATM Postamat.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito di Poste Italiane oppure contattare il numero 06 45263322.