Dopo il grande successo dello scorso anno, “We Are Belvedere” torna anche per la sua seconda edizione, confermandosi uno degli appuntamenti più attesi dell'estate belvederese. L'evento, organizzato dall'associazione Ricchezze Mediterranee con il patrocinio del Comune di Belvedere Marittimo, andrà in scena il 22 agosto alle ore 21.00 presso l'anfiteatro Comunale. La nasce per celebrare le eccellenze del territorio, la storia, la tradizione e la cultura di Belvedere Marittimo, rafforzando l'orgoglio dell'appartenenza e valorizzando le tante sfumature identitarie della comunità. Quest'anno il focus sarà dedicato ai sapori tipici del territorio, con un'attenzione particolare ai prodotti simbolo della cucina locale. Il pubblico sarà coinvolto in una sfida culinaria e nella celebrazione delle eccellenze locali che hanno saputo distinguersi a livello nazionale e internazionale.

Il programma

Il programma prenderà il via alle 21:15 con “Belvedere in Scena – L'Arte si Mostra”, che vedrà esibirsi Maria Francesca Cristofaro, Serena Corcione, Camilla Caroprese, Cloe Ferraro, Italian Dandy e l'ospite speciale Siron, con intermezzi musicali del Maestro Gabriele Ferraro. Alle 21:40 sarà il momento della gara culinaria “Sapori di Casa a Belvedere”, con le sfide tra Andrea Verta & Teresa Lancellotta, Antonietta Fabiano & Giovanni Grosso Ciponte e Guido Taglialatela & Emanuela Failla, valutate da una giuria appositamente costituita. Attesi anche i suggerimenti e le osservazioni della biologa nutrizionista, la dott.ssa Maria Massimilla. Alle 22:40 il pubblico sarà protagonista del gioco interattivo “Indovina il Sapore di Belvedere”. A seguire, il momento più atteso: quest'anno “We Are Belvedere” ha scelto di allargare il proprio orizzonte premiando personalità che si sono contraddistinte nel panorama nazionale e internazionale, portando in alto non solo il nome di Belvedere Marittimo. Tra i premiati: il Prof. Franco Rubino, Direttore del Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche dell'UNICAL; Anna Maria De Luca, dirigente scolastico e giornalista; Paolo Amedeo, giornalista sportivo; Giuseppe D'Aprile, Segretario Generale UIL Scuola.

Le premiazioni